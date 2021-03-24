LG免曬衣乾衣機16公斤熱賣 銷售成長破三成

LG電子今年(2021)來台推出全新大容量免曬衣乾衣機16公斤，上市至今廣受消費者歡迎。台灣LG電子持續針對全銷售通路市場調查，實地進行消費者家訪，瞭解購買後的實際使用情形，發現消費者特別在意乾衣機的「安裝便利」及「使用安全」。

有別於瓦斯式乾衣機安裝上的不便以及使用的安全疑慮，LG免曬衣乾衣機可直接使用110V台灣標準電壓，插電即可使用，既為台灣消費者帶來最舒服自在的衣物穿著體驗，也創造全方位的健康與生活品質。

台灣 LG 電子董事長宋益煥指出，自2018年推出免曬衣乾衣機9公斤，以安裝便利、不傷衣物等特性成功帶起台灣乾衣機市場動能。台灣消費者充分表達了對乾衣機大容量、安全便利的期待，有鑑於此今年再推16公斤，自2月份在台開賣以來，LG全系列免曬衣乾衣機銷售已成長突破三成。

宋益煥表示，顯見LG持續傾聽市場需求，在16公斤新增更多除了乾衣以外的衣物保養功能，讓消費者不受環境、空間、時間影響，隨時可以享受乾淨無虞的衣服及寢具，持續為台灣消費者提供優質居家衣物護理全系列選擇。

LG免曬衣乾衣機還能夠體驗全新ThinQ智慧家庭連網技術，隨時隨地透過手機或其他行動裝置遠端掌握乾衣狀況，也可雲端下載客製化乾衣行程，聰明快速免除曬衣勞務。

有別以往瓦斯型乾衣機需繁雜的安裝管線，LG免曬衣乾衣機16公斤更符合台灣消費者的需要，可輕鬆使用室內110V台灣標準電壓，插電直接啟動使用，方便消費者將乾衣機擺放在家中的任一位置，可依據居家型態的不同，靈活安裝於各種空間中，更能夠有效率地完成乾衣需求。

此外，運用「Heat PumpTM除濕式乾衣」的內循環原理，不同於一般電熱式乾衣機使用時會讓室內濕度提高，LG 免曬衣乾衣機不需排放濕氣與熱氣的特性，大大增加使用的便利性，只要於完成乾衣流程後，將設置於機體上方的集水盒取出倒水即可，應用場域更寬廣。

採用雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達，其中的核心技術─LG 雙迴轉變頻壓縮機相較於市面上其他定頻壓縮機，耗電量可大幅減少32%，以台灣夏季電費換算，每次乾衣的電費不到4元，有效降低消費者使用的負擔。

LG將於2021台北電器大展4月16日至4月19日在世貿一館，多款智慧家電盛大展出，攜手邁向智慧生活。