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英特爾晶圓代工PK台積電 研調解析3關鍵

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
英特爾在美國時間23日宣布設立晶圓代工子公司。 路透
英特爾在美國時間23日宣布設立晶圓代工子公司。 路透

英特爾在美國時間23日宣布設立晶圓代工子公司是否代表正面對上台積電，引發半導體市場熱議，不過，業界與研調機構提出不同看法。以賽亞調研（Isaiah Research） 更分析3個關鍵，認為短期對台積電影響有限。

以賽亞調研提到，先從先進製程所需EUV機台數來看，英特爾2021年EUV機台估計3-5台，明年有機會10-15台，成長3倍，可以看出他們積極發展7nm。而估計台積今明年的台數都在20-25台，相較之下台積規模明顯較大，能夠承接的客戶及產能都相對高。

第二，客戶端也有顧慮。以賽亞調研指出，像是AMD、Nvidia如要去英特爾投片可能有產品競爭的考量、是否有設計外流的風險。

第三，以賽亞調研提到，先進製程的落差也是一個考量點。台積電5nm從2020年開始量產，到今年底推估每月產能10萬至11萬片產能，而英特爾2023才推出7nm（相當於TSMC 5nm），等於台積電足足多了三年的時間去調整製程良率、控制成本，以及培養客戶信任，英特爾如要趕上仍需要時間觀望。

整體而言，以賽亞調研認為，英特爾跨足晶圓代工這塊，短期內對台積電的影響不大，保守一點長期仍得看未來英特爾製程的發展跟客戶的搭配。

台積電 英特爾 晶圓代工

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