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群聯深化車用布局 加入AECC聯盟

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

快閃記憶體控制晶片及儲存方案大廠群聯 (8299) 耕耘車用儲存市場，今（24）日宣布加入AECC (車用邊緣運算聯盟)，透過與AECC的各類跨產業會員的互動與合作，貢獻群聯過去在車用儲存市場的經驗，並與協會成員共同建構次世代的車用邊緣運算系統，打造一個更安全與可靠的未來用車環境。

群聯董事長潘健成表示，群聯布局車用儲存市場已超過10年以上，除了與NAND原廠共同開發車用儲存控制晶片以外，也有跟全球一線車廠合作的經驗，更努力積極的與區域性品牌車廠進行產品的導入。

潘健成說，群聯透過參與全球性的車用系統聯盟 ，除加入AECC以外，群聯也同時是瑞薩Renesas R-Car Consortium與鴻海MIH聯盟的會員，積極和全球國際會員夥伴合作，吸取國際經驗與趨勢，貢獻群聯的技術優勢，也藉此持續打造更安全與更可靠的車用儲存方案給全球的客戶。

AECC總裁兼董事長兼豐田汽車公司的Connected Company研究員Ken-ichi Murata表示，很高興且歡迎群聯電子加入AECC車用邊緣運算聯盟，期待群聯電子為AECC聯盟做出貢獻，雙方將以累積的知識和專長，幫助AECC聯盟辨別出未來車聯網的需求，以及提出相對應的解決方案，共同滿足未來汽車價值鏈的相關需求。

群聯 控制晶片 聯電

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