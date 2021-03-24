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深化佈局車用儲存市場 群聯加入AECC聯盟

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

群聯電子（8299）長期耕耘車用儲存市場，於今（24）日宣布加入AECC （Automotive Edge Computing Consortium； 車用邊緣運算聯盟），透過與AECC的各類跨產業會員的互動與合作，貢獻群聯過去在車用儲存市場的經驗，並與協會成員共同建構次世代的車用邊緣運算系統，打造一個更安全與可靠的未來用車環境。

群聯董事長潘健成表示，群聯佈局車用儲存市場已超過10年以上，除了與NAND原廠共同開發車用儲存控制晶片 （Automotive-grade NAND controller） 以外，也有跟全球一線車廠合作的經驗，更努力積極的與區域性品牌車廠進行產品的導入。也因此，群聯透過參與全球性的車用系統聯盟 （除了加入AECC以外，群聯也同時是瑞薩Renesas R-Car Consortium與鴻海MIH聯盟的會員），積極的與全球國際會員夥伴合作，吸取國際經驗與趨勢，貢獻群聯的技術優勢，也藉此持續打造更安全與更可靠的車用儲存方案給全球的客戶。

群聯表示，自駕車與電動車在近幾年持續的被討論，尤其市場上已經逐漸看到電動車的銷售成績，而行車輔助系統也持續的在進化，這都代表著車用儲存的需求不斷的增加。根據市調機構以及車廠的預估，未來自駕車每天所產生的資料量將可能達到一天4TB，而一台自駕車所需的儲存裝置的容量更將可能達到1TB至4TB；換言之，車用儲存市場將是NAND產業的另一成長動能，也將是群聯另一波的成長機會。

群聯 自駕車

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