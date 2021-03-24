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華邦電攜手新唐與青蓮雲打 造安全的微控制器平台

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體大廠華邦電（2344）今（24）日宣布與微控制器（MCU）製造商新唐科技以及物聯網安全軟體開發商青蓮雲攜手，共同推出全新的雲到端解決方案，用於實現安全的物聯網裝置即時線上(OTA)韌體更新，為雲到端的快閃記憶體程式碼儲存提供安全保障。

華邦電表示，藉由具安全認證的軟體及硬體，該解決方案可助其實現安全韌體更新，減少開發新物聯網裝置所需的時間。同時，在智慧城市、智慧家居、智慧電錶、工業控制以及其他需要保障安全性的應用領域，可協助OEM製造商加速推出產品上市。

全新的解決方案以新唐M2351SF物聯網安全微控制器為基礎，採用多晶片封裝，整合M2351物聯網安全微控制器和華邦W77Q TrustME安全快閃記憶體。

其中，新唐M2351微控制器以Arm Cortex-M23安全處理器為核心，採用TrustZone技術。華邦的W77Q安全快閃記憶體與M2351微控制器通過加密的SPI介面進行連接，可避免竊聽攻擊，確保資料傳輸的完整性與安全性。

快閃記憶體 物聯網 控制器 華邦電

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