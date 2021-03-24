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中磊：關鍵零組件缺貨 未來恐成常態

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中磊（5388）總經理王煒表示，今年訂單暢旺，很罕見地看到全年訂單都已經在手，如果不考慮供應鏈狀況，未來幾個季度都可以創新高，但是交貨是最大挑戰，未來關鍵零組件缺貨，或者長短料問題恐成常態。

王煒表示，中磊未來成長，都是過去在全球佈局市占率有明顯提升，包含北美有線電視DOSSIS等，WiFi 6企業市場市占率也提升，北美的5G小型基地台跟FWA產品也有不錯斬獲，新興市場南亞、中美的光纖接入市占率提升，也搶進日本、南歐、英國、光纖接入市占提升。

至於5G產品，王煒表示，5G用戶端室外接入FWA，小型基地台等開始出貨，但對2021年貢獻還不明顯，2021年比較明顯，

王煒認為今年接單狀況不錯，很罕見地看到全年度訂單實實在在的在手上，不考慮供應鏈狀況。未來幾個季度都可以創新高，但是交貨是最大挑戰，訂單在手還是得打點折扣。

觀察供應鏈住況，王煒表示，去年底晶片業者就回報交期從30多周就延到50周，主晶片只要是放在台積電（2330）跟聯電（2303）生產就是50周，是否可能舒緩要看大環境狀況。

王煒表示，手機晶片的量體是網通的五倍，只要手機有一到兩成的重複下單，就會吃光網通產業需要的量，網通主晶片一定會受到手機晶片排擠，至於什麼時候可以趨緩，要看手機市場什麼時候修正訂單需求。

王煒認為，市場上對於缺貨訊息到處都在點火，要花時間判斷真假，且對內建立信心，不同零組件都在缺貨，長短量狀況一堆，未來一、兩年類似的變動恐成常態，電子廠商長期都得關注重視這樣的問題。

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