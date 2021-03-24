歐洲盃、奧運今夏舉辦 今年全球電視出貨量估成長3.1%

調研機構TrendForce調查顯示，2021年全球電視出貨量預估將達2.23億台，年成長3.1%，整體市況除了延續去年宅經濟效應所帶動的買氣，還有新興國家需求逐漸成長的挹注。此外，2020年歐洲盃足球賽以及東京奧運將遞延至今年夏天舉辦，不論是否開放現場觀賽，皆有助於推升電視需求。

在電視面板價格上，報價從去年6月起漲至今一路走揚，加上整機組裝使用的IC零組件受到晶圓廠產能排擠而供應吃緊，推動價格大漲，其中指標性的32吋面板價格漲幅高達134%。

TrendForce指出，報價高漲讓向來以低價取量的白牌和二、三線小品牌，在獲取資源上愈趨困難，去年起出貨量就逐步下降。同時，大品牌在面板漲價潮中，不論是面板資源或材料獲取方面，因為整體需求量大且穩定，較容易獲得優先採購權。觀察去年前五大電視品牌市占率，三星、LG、TCL、海信和小米首次突破六成，今年預期將進一步提升至62%，品牌大者恆大的趨勢越來越明顯。

TrendForce表示，觀察今年電視產品分布，指標性尺寸32吋的價格自去年6月起漲後，去年底漲幅已經翻倍，品牌為了避險紛紛將產品轉向55吋以上尺寸。其中，除了55吋出貨比重仍維持在20%，今年60吋以上超大尺寸的出貨比重提升了3.3個百分點，達17.7%。

超大尺寸電視出貨量在過去幾年都以每年1~2個百分點的速度增長，今年明顯快速拉升，顯示品牌業者在面臨面板價格大漲的情況下，必須快速掌握大尺寸需求動能才得以在市場穩健成長。

TrendForce分析，由於LCD面板價格大幅調漲，各品牌為了確保獲利以及因應成本上揚，也開始微幅調漲各別區域的產品零售價格；但如果將面板漲幅完全轉嫁到零售價格上，可能會抑制終端需求，因此品牌業者只能以緩漲替代急漲。值得注意的是，若面板供不應求的情況未能改善，面板價格也難以在短期間停漲，將使品牌廠第2季的獲利空間面臨壓力。

反觀OLED面板價格走勢，市況與LCD完全相反。以55吋UHD為例，去年年初同樣規格的面板OLED價格是LCD的4倍，隨著LCD價格逐月上漲，去年底兩者的價差已經收斂到2.9倍，今年第1季更縮小到2.2倍。OLED除了在面板價格拉近與LCD的價差外，供應端受惠於樂金顯示（LGD）在廣州8.5代線產能提升，預估今年OLED電視出貨量將大幅成長72%，達676萬台，成為今年品牌布局高階產品的優先選擇。