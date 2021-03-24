5G智慧杆聯盟成立 和碩、台達電等25家廠商參與

「5G智慧杆標準推動聯盟」今（24）日舉辦成立大會，和碩（4938）、仁寶（2324）、華碩（2357）、台達電（2308）、中華電信（2412）與遠傳電信（4904）等共25家業者為創始會員，由和碩董事長童子賢擔任聯盟會長。童子賢表示，聯盟已草擬出「5G智慧杆的產業技術規範草案」，未來會持續調整以介接IEEE及3GPP等國際標準組織，讓台灣成為全球5G智慧杆重要供應鏈，以及全球產業技術規範的重要推動者之一。

「5G智慧杆標準推動聯盟」是由台北市電腦公會邀集產業界籌組，在經濟部標準檢驗局與技術處支持下，和碩、鴻齡、仁寶、中華電信、華電聯網（6163）、耀登（3138）、亞旭、裕電能源、華碩、台達電、遠傳電信、中磊（5388）、合勤（3704）及明泰（3380）等25家創始會員廠商共同成立，要透過聯盟與公部門在標準推動、實驗場域使用等方面積極合作。

童子賢指出，全球有3.6億支照明路燈燈桿，目前只有約2%、共700萬支達成智慧化，而且因為缺乏標準而規格混亂，影響資訊協作效率，成長空間還很大；順應5G與AIoT潮流並結合智慧城市的觀念，預期未來10年全球會有接近一億支燈杆進入智慧化，可讓智慧城市的觀念轉化爲具體的產品，落實在城市與鄉村的各個角落。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，聯盟目標不只是創立國內通用的標準，而是可以跟全球標準接軌，透過產業的技術規範與國際標準介接，帶領廠商進軍國際打世界盃。

經濟部次長林全能認為，5G智慧杆產業要成功取決於3個關鍵因素，第一個是建立起標準和檢測環境；第二是台灣要有適當的實證場域實際運作，尤其地方政府是產業界在實證場域的重要合作夥伴，第三是需要跨領域、跨單位合作，像是經濟部和NCC跨部會合作，中央和地方政府合作，以及各個產業之間合作，3個關鍵要素到齊就能加速達成目標。

他表示，經濟部標檢局也與國際同步，從今年開始投入5G智慧杆的檢測標準制定及驗證研究，希望能建立符合國內產業需求5G智慧杆標準與檢驗規範，也確保資安及通訊完整性，為產業創造出另一ICT市場新藍海商機。