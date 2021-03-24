台積電大跳水收盤576元 牛年市值縮水2.25兆

為了吸引人才，艾司摩爾EUV體驗車大方開進台灣校園，不只學生駐足，連投資人路過也嘖嘖稱奇，「我有買ASML美國股票，我很想了解它們到底在做什麼。」再度為艾司摩爾掀起了新話題。

2021-03-24 13:07