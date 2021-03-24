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台積電大跳水收盤576元 牛年市值縮水2.25兆
台積電（2330）今（24）日收在576元，下跌18元，跌幅3.03%，季線失守，單日市值減少4,667.47億元，市值跌破15兆元降至14兆9,359.1億元，統計從牛年開紅盤日663元下跌以來，已跌掉87元，市值縮水2兆2,559.44億元。
英特爾（Intel）宣布將以200億美元在亞利桑那州Ocotillo興建兩座新的晶圓廠，台積電ADR周二盤後一度下跌4%，台積電今日早盤跳空開低，以571元開出，重挫23元，跌落季線之下，盤中最高回到582元，終場收在576元。
台積電牛年開紅盤日收在663元，其後股價走跌，上周除息2.5元現金股利，股價持續下滑，陷入貼息，統計農曆年後已下跌87元，市值大減2兆2,559.44億元。
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