英特爾挑戰台積電 經長王美花兩原因不擔心

晶片大廠英特爾將投資200億美元在美國亞利桑那州蓋晶圓廠，被視為對台積電下戰書，經濟部長王美花今（24）日對此表示，這對台灣「不會是挑戰」，因為台灣半導體生態系佳、台灣廠商也不斷在進步，都是台灣在國際市場競爭的優勢。

王美花今赴立法院經濟委員會報告並備質詢，會前受訪時被問到英特爾挑戰台積電一事，她指出，現在後疫情的5G時代，各個產業對晶片的需求量都很高，台灣廠商也持續加碼投資。她認為，英特爾在美設廠對台灣廠商來說不會是挑戰，原因有二，首先是台灣半導體生態系非常好，第二是「廠商很厲害」，技術不斷進步，這都對爭取供應晶片來說都是優勢。

至於經濟部會不會鼓勵更多台廠赴美投資晶片廠，王美花說，半導體有台美合作是經部樂見的，不過，還是希望台廠在台灣多增加投資。