電視面板價格翻漲 品牌廠搶先布局大尺寸與OLED電視

根據TrendForce調查顯示，2021年全球電視出貨量預估將達2.23億台，年成長3.1%，整體市況除將延續去年宅經濟效應所帶動的買氣，還有新興國家需求逐漸成長的挹注。此外，2020年歐洲盃足球賽以及東京奧運將遞延至今年夏天舉辦，不論是否開放現場觀賽，皆有助於推升電視的需求。

然而，電視面板價格從去年6月起漲至今仍持續走揚，加上整機組裝所使用的IC零組件也受到晶圓廠產能排擠而供應吃緊，價格連番大漲，其中指標性尺寸32吋的價格漲幅高達134%。

TrendForce進一步指出，從品牌廠來看，面板漲勢將使向來以低價取量的白牌和二、三線小品牌要獲取足夠的資源愈趨困難，自去年開始出貨量即逐步下降。反觀大品牌不論在面板資源或是材料獲取，因為整體需求量大且穩定，因此較易獲得優先採購權。觀察去年前五大電視品牌市占率，三星、LG、TCL、海信和小米首次突破六成，今年預期將進一步提升至62%，品牌大者恆大的趨勢越來越明顯。

觀察今年電視產品分布，其中指標性尺寸32吋的價格自去年6月開始起漲後，至去年底漲幅已經翻倍，品牌為了避險紛紛將產品轉向55吋（含）以上的尺寸。其中除了55吋的出貨比重仍維持在20%外，2021年60吋以上超大尺寸的出貨比重也提升3.3個百分點，達17.7%。

相較前幾年，每年皆以1~2個百分點的速度增長，今年超大尺寸出貨明顯快速拉升。顯示出品牌在面臨面板價格大漲的情況下，必須快速掌握大尺寸的需求動能才得以在市場穩健成長。

隨著LCD面板價格大幅調漲，為確保獲利以及因應成本上揚，品牌開始微幅調漲各別區域的產品零售價格，但若面板漲幅完全轉嫁至零售價格恐將抑制終端需求，故僅能以緩漲替代急漲。

值得注意的是，若面板目前供不應求的情況未來仍未有改善，面板價格也難以在短期間停漲，意即品牌的第2季獲利空間將面臨壓力。

反觀OLED面板價格走勢，市況與LCD完全相反。以55吋UHD為例，去年年初同樣規格的面板OLED價格是LCD的四倍。隨著LCD價格逐月上漲，到去年底兩者的價差已經收斂至2.9倍，今年第1季更進一步縮小至2.2倍。OLED除了在面板價格拉近與LCD的價差外，供應端受惠於樂金顯示在廣州8.5代線產能提升，預估今年OLED 電視出貨量將大幅成長72%，達676萬台，成為今年品牌布局高階產品的優先選擇。