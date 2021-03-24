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棄台達電300萬年薪 50歲大叔創業名揚國際

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
史承彥中年創業，研發出全球首台智慧型真空成型機「FORMART」，只要5分鐘就可迅速製作模具。記者朱冠諭／攝影
史承彥中年創業，研發出全球首台智慧型真空成型機「FORMART」，只要5分鐘就可迅速製作模具。記者朱冠諭／攝影

50歲的史承彥曾經是台達電事業處處長，3年前他決定中年創業，研發出全球首台智慧型真空成型機，只要5分鐘就可迅速製作模具，3月上架國際募資平台Kickstarter，至今已募得600萬元。

無論製作產品包裝盒或餅乾模型等，都需要塑膠模具，但傳統工廠開模時間動輒6到8周，製作費用更需2至6萬，讓很多小型創業者卻步。

史承彥觀察到這個現象，研發出全球首台智慧型真空成型機，機器操作簡單，只要看著彩色螢幕的動畫操作，短短5分鐘即可製作一組塑膠模型；產品在募資平台取得佳績，也獲市場初步肯定，目前已售出100多台機器給各級學校和業者。

史承彥笑稱自己是中年創業，即使當了18年台達電事業處處長，仍自認對管理興趣不高，加上看不到未來電子產業發展機會，漸漸興起離職念頭。47歲那年和兒子聊天，讓他發現年輕世代不再冀望穩定工作，更渴望擁抱自由的人生，於是放棄300萬年薪投入新創領域。

史承彥說，創業起步艱辛，最常面臨資金不足問題，現在透過群眾募資，只要先做出樣品，讓大家看到產品的研發理念，就有機會獲得小額贊助，如同「預購」概念，若收到越多「預購」訂單，創業門檻就會降低很多。

史承彥中年創業，研發出全球首台智慧型真空成型機「FORMART」，只要5分鐘就可迅速製作模具。記者朱冠諭／攝影
史承彥中年創業，研發出全球首台智慧型真空成型機「FORMART」，只要5分鐘就可迅速製作模具。記者朱冠諭／攝影
史承彥中年創業，研發出全球首台智慧型真空成型機「FORMART」，只要5分鐘就可迅速製作模具。記者朱冠諭／攝影
史承彥中年創業，研發出全球首台智慧型真空成型機「FORMART」，只要5分鐘就可迅速製作模具。記者朱冠諭／攝影

創業 台達電 群眾募資

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