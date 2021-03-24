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台新投顧：看好台積電奪大部份英特爾釋出外部代工訂單

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

英特爾( Intel)今(24)日早上舉行線上直播，主題為Engineering the Future，由新任執行長Pat Gelsinger親自主持。其中提到 IDM2.0概念，主要產品仍由Intel內部自行生產，投顧表示，仍看好台積電（2330）鞏固先進製程的穩定市占率，甚至奪得大部份Intel釋出的外部代工訂單。

台新投顧說，英特爾的IDM 2.0策略將維持自家晶片IDM為主的生產模式及創立新代工服務部門，但仍無法避免擴大外包給代工廠。而在目前先進製程技術仍未趕上台積電，及Intel與Apple、AMD及Nvidia的競爭關係下，仍看好台積電鞏固先進製程之穩定市佔率，甚至奪得大部份Intel釋出之外部代工訂單。

英特爾說，將投資200億美元在亞利桑那州Ocotillo園區建立兩家新的晶圓廠(7奈米以上製程)，預計2024年開始投產。將提供３千多個高技術、高薪工作及３千多個營建工作機會，１萬５千多個當地長期工作機會。未來將持續擴展美國和歐洲產能，為全球客戶提供服務。

台積電 Intel 英特爾

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