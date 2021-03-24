陸行之評英特爾搞錯方向 AMD、高通怎會找競爭者代工？

英特爾將投資200億美元興建兩座新晶圓廠，且成立晶圓代工子公司，提供晶圓代工服務，知名半導體產業分析師陸行之認為，「英特爾要跟台積電（2330）對幹」，但執行長杰辛格（Pat Gelsinger）「有些搞錯方向」；他強調，「AMD、高通、博通、英偉達等怎會找競爭者代工呢？」。

英特爾將建新廠，且設子公司「英特爾晶圓代工服務」（Intel Foundry Services），為IC設計業者這類無廠半導體業者進行晶圓代工，市場直指首要對象就是台積電，消息宣布後，除衝擊台積電ADR周二盤後重跌4%，台積電今(24)日更是跳空大跌23元開盤，盤中跌幅逾2.8%。

陸行之今日在臉書上發文表示，英特爾宣布要跟台積電對幹，繼續拚先進製程工藝，消息一公布推升英特爾股價大漲6~7%；但是，陸行之認為，杰辛格有些搞錯方向。

陸行之強調，英特爾要搞半導體百貨業，但代工只能服務系統客戶，AMD、高通、博通、英偉達怎麼會找競爭者代工呢？他表示，英特爾要不就把半導體製造分割，一翻兩瞪眼才有魄力。

台積電今日以571元開出，下跌23元，盤中力圖振作，一度回到582元，縮小跌勢，盤中跌幅逾2.8%。