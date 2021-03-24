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航班雙向大阻塞！Ever Given擱淺運河 長榮曝原因

英特爾將在美設廠衝擊台積電？學者：長期對台灣不利

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

英特爾（Intel）23日宣布將耗資200億美元在亞利桑那州Ocotillo興建兩座新的晶圓廠，瞄準台積電（2330）意味濃，難道是英特爾在對台積電下戰書嗎？對此，元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，短期不會有影響，但長期來講對台灣是不利的，因為會受到全球在地化生產的問題，影響在台灣本地生產的態勢。

梁國源指出，影響今年國內經濟有二大因素，一個是短期性的週期因素，另一個則是長期的結構性因素。目前看來，短期性的週期因素，對現在都是非常正面的看待，但值得注意的是，在長期的結構因素部分，他認為，當然會壓抑未來的經濟成長，至於那些長期的結構性因素會不會今年就出現？不一定，可能性也不高。

不過，梁國源表示，若長期來看英特爾（Intel）將耗資200億美元在亞利桑那州Ocotillo興建兩座新的晶圓廠一事，他認為，長期來講對台灣是不利的，全球在地化生產的問題，當然會影響在台灣本地生產的態勢。

晶圓廠 台積電

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