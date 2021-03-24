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威朋創辦人吳詣泓：將無償贈資深員工一億元股票

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
本土新創Vpon威朋大數據集團 (「Vpon威朋」)創辦人暨執行長吳詣泓。記者江睿智／攝影
本土新創Vpon威朋大數據集團 (「Vpon威朋」)創辦人暨執行長吳詣泓。記者江睿智／攝影

本土新創Vpon威朋大數據集團 (「Vpon威朋」)創辦人暨執行長吳詣泓宣布將無償贈與約新台幣1億元股票，感謝資深員工。因為「他們是成功背後的無名英雄」。

吳詣泓表示，對資深員工無償贈予個人股份，是感謝他們對公司的忠誠，以及多年的努力和辛勞。 本次股權轉讓由Victor吳詣泓從個人股權中，以無償轉讓的方式，直接提供服務年資超過4年的資深員工，每人分別1到2年年薪等值的股份，作為感謝與激勵。這次的轉讓總金額約300萬美元 (約新台幣近一億元)。表揚他們的能力與成就，以及一路與Vpon威朋打拚。將來更計劃擴大至現有的高績效與高認同感的員工與未來加入的全球頂尖人才。

Vpon威朋成立於2008年，過去13年經歷了三次的重大轉型，2008年先做手機折價券「Vpon折扣隨行」；2010年，Vpon威朋轉型為LBS行動廣告公司，推出「亞洲第一個LBS行動廣告平台」。2014年獲得千萬美元B輪融資後，吳詣泓決定將公司正式轉型為「大數據公司」，並主打國際市場。

去年Vpon威朋獲得日韓政府投資基金挹注4000萬美元C輪融資，並正式成立Vpon Ventures威朋創投基金，除了發展原有的數據及行動廣告業務外，更進一步以大數據為核心，開拓跨區產業價值鏈投資，準備與亞洲頂尖新創公司攜手一起出海。

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