富采看Mini LED今年爆發 設備廠惠特有望受惠

LED龍頭富采（3714）日前表示，看好今年是全球Mini LED的爆發年，相關下游的應用已大幅增加，今年下游拉貨可望大幅增加，而在市況看好下，少數Mini LED設備廠今年業績也將水漲船高，其中，惠特（6706）更是法人看好未來幾年有望受惠Mini LED應用增加的主要受惠設備廠。

由於目前惠特是目前全球最大也是市佔率最高的MiniLED測試及分選設備廠，蘋果今年新一代MacBook與iPad將採用MiniLED技術，蘋果 Mini LED背光需求，相關產能將由富采投控旗下的晶電供應，市場並預期，今年全球大尺寸電視使用Mini LED背光的滲透率可望較今年大幅提升，也有利設備廠惠特今年全年出貨。

市場法人也指出，蘋果決定採用Mini LED，除了該公司本身拉貨需求之外，也將在顯示器市場引起示範作用，有利未來下游應用產品持續增加，而惠特中尺寸面板應用產品包括筆電、平板及車用等將成為未來成長主力，另外，惠特雷射二極體技術的突破，也將進一步吸引更多訂單。