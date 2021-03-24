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英業達參加2021智慧城市展 5G智慧工廠解決方案亮相

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

綜觀全球製造產業發展趨勢，工業4.0帶動產業智慧生產已成趨勢。隨著5G世代到來，如何透過5G大頻寬(eMBB)、大連結(mMTC)、超低延遲(URLLC)特性，來規劃5G智慧製造，提供產線更敏捷、更彈性的生產能力，是當前製造產業欲積極佈署的商機。2021智慧城市展昨（23）日登場，英業達（2356）以5G智慧工廠端對端解決方案為主軸，秀5G技術產品與應用服務，並運用5G的特性來達成工廠自動化的系統整合，展現高效率的5G產線自動化成果。

鎖定5G商機，英業達近年來不斷擴充5G專網系統整合與架構的能力，目標將製造工廠轉型為5G智慧工廠。採用x86標準伺服器，建立全球第一個採用獨立組網(SA)模式、與國際領先級電信業者同等級的開放架構5G ORAN專網，運用在自身的伺服器製造工廠內，不但可以充份降低建置成本與維運複雜度，還可以提供IoT應用場景的可靠連接及資訊安全。

隨著人工成本高漲，產線導入自動化/人工智慧為現今大型製造工廠投資目標。英業達5G AI-AOI端對端解決方案，透過採用開放RAN架構的英業達5G企業專網，在AOI站台，高清的2D與3D掃描影像可透過 5G 回傳至 AI MEC伺服器，得到元件與錯誤位置的資訊，再透過 5G 將影像和分析結果傳到複判站做即時判定,可使元件辨識正確率達到9成以上， SMT（表面黏著技術）產線的基本直通率（FPY, First Pass Yield）提升到85%以上，以節省50%的複判人力，減少10%的設備成本。

英業達期望建置全球智慧製造工廠，結合工業4.0及5G應用，創造更高的生產效率，成為智能製造的領先者。

5G 英業達

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