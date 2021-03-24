英特爾宣布與台積電合作 同時擴大晶圓代工業務
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）於美國時間23日、台灣時間今日凌晨的公開演講中拋出多顆震撼彈，宣布將從利用第三方，也就是台積電（2330）的產能從2023年起生產PC與資料中心等相關產品，同時，該公司也將擴大自家的晶圓代工業務版圖。
這意味著，英特爾與台積電，將保持既是合作但同時又競爭的關係。
另外，英特爾也宣布其7奈米製程開發進展順利，將積極使用EUV 技術，預計在今年第2季為其首款7奈米client CPU (代號 Meteor Lake）提供運算晶圓塊。
基辛格說明英特爾的IDM 2.0策略，宣布大型製造擴充計畫，首先計畫投資約200億美元，在美國亞利桑那州建立兩座晶圓廠，該公司將新設獨立的晶圓代工部門，希望成為美國和歐洲當地晶圓代工產能的主要供應商，建立世界一流的晶圓代工業務。
基辛格強調，英特爾會繼續自內部生產多數產品，並擴大使用第三方晶圓代工產能。英特爾希望和第三方晶圓代工廠擴大既有合作關係，此舉將可提供更佳的彈性和規模，優化英特爾產品藍圖的成本、效能、時程和供貨。
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