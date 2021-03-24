聽新聞
test
0:00 / 0:00

工研院啟動淨零碳排評估 為政府拚零碳電力開發

聯合報 / 記者鄭朝陽／新竹即時報導
工研院新研發的高效能易拆解太陽光電模組，從製造源頭端導入循環永續概念，以易拆解思維進行模組材料的設計變更，模組在壽命終了可將材料分離回收，成為具有價值的高品質再生原料。圖／工研院提供
工研院新研發的高效能易拆解太陽光電模組，從製造源頭端導入循環永續概念，以易拆解思維進行模組材料的設計變更，模組在壽命終了可將材料分離回收，成為具有價值的高品質再生原料。圖／工研院提供

工研院副院長彭裕民表示，全世界要在2050年達到淨零碳排是非常具有挑戰性的目標，台灣要邁向零碳排的願景，需要各界攜手參與，工研院將啟動2050年淨零碳排的能源供需情境評析，協助政府達成零碳電力目標。

為達成2050年淨零碳排目標，工研院認為，2050年距今尚有30年，中間的變數及影響很多，不確定性仍大，因此工研院將採用科學化的方法與工具，推演出台灣2050淨零排放可能路徑供各界參考。

其次，能源燃料燃燒占台灣溫室氣體排放量9成以上，因此，使用低碳或無碳排放的電力發電，將是台灣達成2050淨零排放目標的重要基石，工研院將啟動2050年淨零碳排的能源供需情境評析，協助政府從低碳、無碳著手，大幅提高能源效率與擴大再生能源，並建立電力承載順序(Loading Order)，達成零碳電力目標。

第三，工研院持續以科技研發及產業合作加速循環經濟的推動，逐步替換現有的生產消費模式，建立創新的商業模式，引領產業綠色轉型。目前已有18項亮眼的低碳循環技術階段性成果，分別從供給、使用、製造及環境四個面向切入。

在能資源供給面，工研院已開發出可量產的新型太陽能電池，這款名為穿隧氧化鈍化接觸太陽電池（ TOPCon  Solar Cell），具有光電轉換效率高、投報率高、短期回收三大優勢，電池轉換效率達23.5％，模組功率達360W，成果領先全球，並已於沙崙綠能科技示範場域進行驗證。

此外，工研院還整合多元資源，建立虛擬電廠（VPP）試範系統，將以工研院新竹中興院區為調度中心，連結台南六甲、沙崙綠能科技示範場域與其他分散式資源，提供電網運轉調節能力，帶動國內低碳能源產業新契機。

工研院 太陽能電池 綠能

延伸閱讀

工研院永續策略辦公室揭牌 拚2050零碳排

經昌致勝關鍵 整合設計生產

工研院看優勢／經昌積極轉型 搭永續浪潮

工研院最強獨角獸為何一夕變中資？

相關新聞

工研院啟動淨零碳排評估 為政府拚零碳電力開發

工研院副院長彭裕民表示，全世界要在2050年達到淨零碳排是非常具有挑戰性的目標，台灣要邁向零碳排的願景，需要各界攜手參與...

東元爆發父子之爭 大股東寶佳表態推薦兩人都留任

東元爆發黃茂雄、黃育仁父子之爭，大股東寶佳被解讀是造成紛爭原因。寶佳今天發出聲明表示，不必、也無意介入東元內部紛爭，已推...

手機大戰在即 非蘋業者為何陣前換將？

3月，向來是非蘋陣營迎向新機開賣的「首戰月」，今年更因缺席一年的大陸品牌手機廠小米、vivo、OPPO重回台灣市場，格外引人關注。不料，就在大戰前夕，不少品牌手機廠出現了「陣前換將」，讓場邊觀戰的人，看得是撲朔迷離。

新聞解析／新聚思合併對象Tech Data 曾是巴菲特爭取標的

新聚思（Synnex）22日同意從投資公司阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）手中，取得科技產品經銷商 Tech Data控股權，合併為全球數一數二的資訊科技（IT）通路商。新聚思是神達投控和聯強（2347）集團轉投資的美國上市公司，這次併購的 Tech Data，也曾是巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）相中的標的。

友達海外布局 董座：將在北美地區設廠

友達（2409）董事長彭双浪今（23）日透露，目前已規劃要在北美地區設置車用面板後段產線，但詳細地點、時間表尚未確定，美...

攜手日本產官界布局新一代半導體？台積電回應了

日本媒體報導日本佳能等三公司攜手日本產業技術總合研究所（AIST）等產官界合作開發新一代半導體技術，同時日本經產省投資補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。