工研院啟動淨零碳排評估 為政府拚零碳電力開發

工研院副院長彭裕民表示，全世界要在2050年達到淨零碳排是非常具有挑戰性的目標，台灣要邁向零碳排的願景，需要各界攜手參與，工研院將啟動2050年淨零碳排的能源供需情境評析，協助政府達成零碳電力目標。

為達成2050年淨零碳排目標，工研院認為，2050年距今尚有30年，中間的變數及影響很多，不確定性仍大，因此工研院將採用科學化的方法與工具，推演出台灣2050淨零排放可能路徑供各界參考。

其次，能源燃料燃燒占台灣溫室氣體排放量9成以上，因此，使用低碳或無碳排放的電力發電，將是台灣達成2050淨零排放目標的重要基石，工研院將啟動2050年淨零碳排的能源供需情境評析，協助政府從低碳、無碳著手，大幅提高能源效率與擴大再生能源，並建立電力承載順序(Loading Order)，達成零碳電力目標。

第三，工研院持續以科技研發及產業合作加速循環經濟的推動，逐步替換現有的生產消費模式，建立創新的商業模式，引領產業綠色轉型。目前已有18項亮眼的低碳循環技術階段性成果，分別從供給、使用、製造及環境四個面向切入。

在能資源供給面，工研院已開發出可量產的新型太陽能電池，這款名為穿隧氧化鈍化接觸太陽電池（ TOPCon Solar Cell），具有光電轉換效率高、投報率高、短期回收三大優勢，電池轉換效率達23.5％，模組功率達360W，成果領先全球，並已於沙崙綠能科技示範場域進行驗證。

此外，工研院還整合多元資源，建立虛擬電廠（VPP）試範系統，將以工研院新竹中興院區為調度中心，連結台南六甲、沙崙綠能科技示範場域與其他分散式資源，提供電網運轉調節能力，帶動國內低碳能源產業新契機。