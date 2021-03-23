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友達海外布局 董座：將在北美地區設廠

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
友達董事長彭双浪今（23）日表示，目前已規劃會在北美地區設車用面板後段產線。 記者康陳剛／攝影
友達董事長彭双浪今（23）日表示，目前已規劃會在北美地區設車用面板後段產線。 記者康陳剛／攝影

友達（2409）董事長彭双浪今（23）日透露，目前已規劃要在北美地區設置車用面板後段產線，但詳細地點、時間表尚未確定，美國、墨西哥都是可能的設廠地點。此外，友達也持續評估海外布局，歐洲、東南亞等地都在考量中。

針對友達目前的海外布局，彭双浪表示，除了已確定會在北美設廠，歐洲也在商討中，不過部分歐洲Tier 1車廠已在中國大陸生產，也可能以友達現有大陸廠區產線供應；此外，因為日本車系有在泰國等地的產業聚落生產，東南亞也是友達優先考慮的地區之一。除車用面板外，智慧零售、智慧教育、智慧醫療等場域經濟，也都是友達考量海外布局設廠的領域。

彭双浪強調，車用部分的觀念正在改變，過去是單純賣面板，未來會是貼合後形成大型車用系統產品，因此必須要很靠近市場。不過在設廠時程上，因為車廠正在頭痛晶片缺貨問題，時間表會稍晚一些才能確定。

對於友達近期頻頻加碼佳世達等集團內公司，彭双浪指出，目前策略是希望趁這幾年轉型，會以面板本業為基礎做好場域經濟布局，進行「Go Premium」與「Go Vertical」的雙軸轉型，希望能跳脫過去面板產業的景氣循環，讓公司獲利更加穩定。他表示，友達本來就是佳世達最大股東，因為希望有更多合作機會，就在董事會支持下增加持股，友達目前對佳世達持股已接近20%，是權益法認列的公司。

友達日前也透過子公司加碼買進富采，目前已持有接近8%股權。彭双浪表示，友達會在Mini LED、Micro LED投入更多資源，子公司隆達原來專注後段製程，現在往晶電的強項前段製程延伸，形成完整供應鏈；接下來也會需要像是系統、半導體加入，未來如果有好標的，可能會採用投資、併購或是結盟等多元的合作模式。

至於近期嚴峻的水情狀況，彭双浪說明，友達全公司水循環率已經接近95%，對水供應的倚賴度與過去相比降低許多，不過公司仍有所準備，在每個節點會啟動不同措施，水車也已准備妥當，但目前還未開始載水。

友達 車用面板 東南亞

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