2021智慧城市展 遠傳展「大人物」實力秀20項應用

為期4天的「2021智慧城市展」今（23）日於台北南港展覽館開展。呼應大會年度主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級（AIoT Invigorates Smart City）」，遠傳電信以「遠傳大人物 引領數位轉型 賦能5G新視界」為主題參展，現場展出20多項創新應用讓企業及民眾體驗。高雄市長陳其邁於展覽首日親赴遠傳展區，由遠傳總經理井琪親自接待、導覽，交流高雄智慧城市發展的願景。

由遠傳與台北市政府都發局合作、於南港機廠社會住宅打造的「AIoT人工智慧物聯網平台」，獲「2021智慧城市創新應用獎」，並於今日由總統蔡英文頒獎。同時，台北市政府「創新智慧運輸：台北信義路自駕巴士啟程」、台北自來水事業處「台北供水區智慧水表推動策略」等獲獎項目，遠傳也都有共同參與。

遠傳此次展出兩項利用AI科技輔助城市治理的解決方案，「AI智慧交管」利用AI影像辨識整合物聯網裝置，改善如站前違停、違規變換車道、汽機車違規行駛人行道等交通亂象，提升道路與民眾安全，並已為台南市有效改善火車站前計程車排班造成的車輛回堵情形；「AI噪音偵測」整合噪音計、風速計、攝影機等裝置，經標檢局與環保署驗證，將可透過AI影像辨識結合噪音量測技術，協助縣市政府改善高噪音車輛擾寧問題，提升市民居住環境品質。

另外也展出可即時監測車流與人流，協助改善道路壅塞以及觀光人潮擁擠狀況的「智慧交通」和「智慧觀光」應用，以及包括門禁、工安等「智慧製造」解決方案；而「智慧零售」應用更包括多點營運管理與冷鏈物流管理等。