神基轉型投資控股公司 未來改名神基投控

強固型電腦大廠神基（3005）今（23）日晚上宣布，為提高企業經營效率，執行事業體獨立發展政策以提升集團長期競爭力及管理效能，於110年3月23日召開董事會決議通過，神基科技將轉型為投資控股公司並更名為「神基投資控股股份有限公司」（以下簡稱「神基投控」），並將其強固型事業群，以及機電與能源事業群以分割方式分別移轉相關營業（含資產、負債及營業）予二家百分之百持有之子公司，基準日暫訂為110年10月1日。

原神基科技強固型事業群之相關營業將分割移轉予百分之百持有之「神基數位科技股份有限公司」（以下簡稱「神基數位公司」），神基科技將按強固型事業群之營業價值新臺幣500,010 仟元，以每新臺幣15元換取神基數位公司新發行之普通股1股，共換取普通股33,334仟股。分割後，神基數位公司將為神基投控旗下百分之百被控股公司，專注於Getac品牌事業的經營，提升強固型解決方案以及警用影像解決方案的市場滲透率，同時藉由策略合作提供更多結合軟硬體整合方案，擴大產品服務範疇與營收規模。

機電與能源事業群相關營業則分割移轉予百分之百持有之「漢通科技股份有限公司」（以下簡稱「漢通科技公司」），神基科技將機電與能源事業群之營業價值新臺幣78,991仟元，以每新臺幣11元換取漢通科技公司新發行之普通股1股，共換取普通股7,181仟股。分割後，漢通科技公司將為神基投控旗下百分之百被控股公司，專責原神基科技之電源產品、光電產品、產品造型服務、自動化設備解決方案，同時整合集團內的產品與技術，提供電子與機構的設計服務，朝向高附加價值產品線的方向發展。

神基科技董事長黃明漢表示，轉型為投控公司後，旗下各核心事業體強固型事業群、機電與能源事業群、綜合機構事業群、汽車機構事業群及豐達科技將可專注深耕於其領域，與策略合作夥伴進行業務合作、合資或參股等更具靈活發展，透過神基投控之平台可發揮管理效能，集團運作將更具效率，進而提升整體長期競爭力與國際市場能見度。

本次業務分割及轉型為投資控股公司係屬組織調整，對神基科技之股東權益並無受影響，神基投控（股票代號仍為：3005神基）亦將維持繼續上市資格，有關業務分割及轉型為投資控股公司案，將於神基科技110年5月31日召開之股東常會中討論決議。