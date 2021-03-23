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雨傘拿出來！鋒面通過明全台有雨 這天過後氣溫回升

緯創去年每股賺3.1元 擬配發2.2元現金股利

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯創（3231）今（23）日召開董事會，通過2020年財務報告。緯創2020年合併營收為8,450.1億元，營業淨利為144.71億元，稅前淨利為168.45億元，稅後淨利為86.82億元，每股純益為3.1元。

緯創2020第四季單季合併營收為2,325.4億元，營業淨利為43.05億元，稅前淨利為47.87億元，稅後淨利為23.26億元，每股純益為0.83元。

另外，緯創董事會同時通過以下議案：

1. 決議每股配發現金股利2.2元

2. 為因應緯創未來發展之資金需求，於普通股不超過250,000仟股之額度內，以辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證。

3. 為因應未來集團策略投資規劃之需求，擬對100%持股之子公司鼎創有限公司增資新台幣25億元。

4. 因應業務發展及策略規劃需要，擬由子公司 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. （簡稱 WIMX）於不超過美金8,480萬元額度內進行投資。

5. 因應業務發展及策略規劃需要，擬以不超過新台幣46億元之額度於新竹縣國際 AI 智慧園區興建廠辦大樓。

6. 出售子公司緯新資通（昆山）有限公司、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務予立訊集團之最終交易價格為人民幣33.5億元（約合美金5.07億元）。處分利益總金額為人民幣5.12億元（約合美金8,200萬元），將帳列營業外收益。

緯創 新台幣

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