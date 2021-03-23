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明泰攜手中華電信交大 展示5G專網

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
明泰科技總經理林裕欽表示，明泰打造端到端解決方案，搶進5G企業專網市場。 記者黃晶琳／攝影
明泰科技總經理林裕欽表示，明泰打造端到端解決方案，搶進5G企業專網市場。 記者黃晶琳／攝影

智慧城市展今天開展，明泰科技表示打造5G專網解決方案包含終端射頻單元（RU）、基站分散單元（DU）和基站集中單元（CU），結合中華電信「5G智慧管+」的邊緣運算系統及交通大學「free5GC」的5G核心網，在智慧城市展中，透過機器人現場展示5G專網的應用服務，展現5G專網可以滿足大頻寬、低延遲及提升資料傳輸安全性的特點。

明泰表示，繼2020年底與交通大學締結合約進行5G N79專網合作組網後，此次在智慧城市展受到中華電信邀請，再加上中華電信的邊緣運算系統，讓這次的5G專網組網陣容更加多元及堅強。透過自主移動機器人(Autonomous Mobile Robot；AMR)在5G企業專網中運行，可以應用在智慧工廠、智慧倉儲、智慧醫療等場域。

明泰科技總經理林裕欽表示，5G企業專網已經是一股擋不住的趨勢，各種形態的組網應運而生，明泰科技有端到端的解決方案，從RU、CU、DU到核心網可自行組網，也可各自拆開與業界先進合作組網，因應場域及業主需求做彈性調整。這次很榮幸可以跟中華電信及交通大學一起合作，在籌畫過程中，設備之間的互聯互通做了許多的調試，有信心可以攜手不同夥伴，為海內、外的工廠、醫院及對專網有需求的場域打造客製化、在地化的5G專網服務，打破被國際大廠壟斷的通訊生態，搶攻5G專網商機。

明泰科技子公司辰隆科技此次應台灣綠色能源產業聯盟之邀在智慧園區的主題館中也有展出，以5G專網解決方案的應用及光進銅退綠色傳輸解決方案的推廣，呼應智慧園區廠辦都更的願景。

5G 中華電信 明泰

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