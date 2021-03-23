北美半導體設備2月出貨再寫新高 達31.4億美元

國際半導體產業協會（SEMI）今公布最新2021年2月北美半導體設備製造商出貨金額為31.4億美元，年增32%，且比1月的30.4億美元，增加3.2%，連績二個月站上30億美元，並改寫單月新高紀綠。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，由於多種終端應用市場對於半導體有長期的強勁需求，北美半導體設備製造商2月份出貨再度突破30億美元。SEMI看好全球數位轉型將持續推動半導體設備投資的增長。

SEMI產業研究總監曾瑞榆日前提出今年半導體設備支出預測，他說，去年全球半導體設備銷售額約達690億美元，年增16％，寫下歷史新高紀錄，他原預估今年將再成長逾10％，並突破760億美元，不過從1月北美半導體設備出貨金額超過30億美元並創下歷史新高來看，預料今年6月SEMI將會上修今年成長率，有機會提前達到明年的預值800億美元。

他強調，目前晶圓代工產能供不應求，DRAM景氣也步入價格調漲的正循環，主要DRAM廠重啟資本支出；台積電、三星等晶圓大廠也擴大資本支出，讓全球半導體設備未來幾年進入景氣超級循環周期，尤其過去10年有七年居全球半導體設備支出最大市場的台灣，在台積電領軍下，今年將再重回龍頭寶頭。