亞旭前進智慧城市展 強打三主題

2021智慧城市展今天開幕，亞旭電腦表示，今年以「Your Smart City Partner」為主題，聚焦智慧交通、智慧園區與民生物聯網應用，透過展場具象的解決方案實績，提供智慧城市所需的公部門／企業級專網、AIoT物聯網、5G C-V2X車聯網等創新垂直應用，智慧站牌與公車動態App已經銷售到邦交國聖文森，未來更將積極推進國際市場。

亞旭表示，五年前切入車載終端盒T-Box （Telematics box）、車載機OBU（Onboard Unit）、路側設備RSU（Roadside Unit）等車輛無線傳輸通訊介面以來，亞旭逐漸走入車用電子的通訊模組市場，不僅通過汽車品質管理與生產電子系統的IATF16949及ISO26262國際標準認證，並於2019年加入5G-AA（Automotive Association）組織，參與5G智慧交通的創新應用與前瞻規劃。

亞旭指出目前與科技部國家實驗研究院-國家高速網路與計算中心合作，與臺南市政府攜手，於左鎮區綠線的開放場域進行智駕車動態驗證，透過車輛與智慧站牌的網通連結，串聯影像與交通號誌判讀等應用，使智駕車具備後台資訊即時交換與路況駕況預警能力；未來透過此系統的推廣與協助，可率先為偏鄉的公車式計程車服務計畫(小黃公車)，增添遠端車隊派遣與安全管控機制，滿足路線末端旅運需求，進而推廣至各式應用場域，可複製與擴散於各式公務車輛及大眾運輸系統，實現「運輸即服務(Mobility as a Service)」的願景。

看好智慧園區加網通，物聯網促地方創生，亞旭表示，針對各種智慧建築與場域，例如機場與車站，樓宇與展演館，學校及企業辦公室等，利用深耕多年的5G／WiFi6設備聯網能力與藍芽Mesh技術，將各種場域結合多媒體垂直應用的聯網系統，加上亞旭開發的內容管理平台，提供使用者沉浸式的服務體驗。在智慧城市空間上，亞旭也積極與地方政府合作，在各式智慧城市專案中，推動地方創生與政府資源整合，提供富有區域特色的創新服務。

亞旭表示，自去年起已投入諸如智慧製造專網、民生物聯網等中大型場域服務。透過獨立組網企業專網系統，搭配自行研發的AMP雲端網路管理平台，大幅降低企業數位轉型門檻。亞旭也積極布局5G跨域的生態系垂直整合，與各類型IT與OT解決方案夥伴合作，透過共同開發AI整合平台應用與亞旭的資通訊軟硬體製造專長，快速開發適地性的公部門／企業專網整合解決方案。

亞旭表示，近三年積極推動策略轉型，創新開發多元化產品線。從網通產品開發製造，逐步推出智慧城市所需的企業專網、AIoT物聯網、5G C-V2X車聯網等創新垂直應用，積極參與各級政府所推動的示範場域，成功推出整合性的智慧城市解決方案，具體展現亞旭的聯網與納管能力，持續為智慧城市建設做出貢獻。