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中興保全科技秀智慧城市解決方案 推智慧工程管理平台

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
中保科看好智慧城市發展，參加2021智慧城市展。 圖／中保科提供
中保科看好智慧城市發展，參加2021智慧城市展。 圖／中保科提供

為期四天的2021智慧城市展今天開跑。中興保全科技集團以「中保科技、智慧領航」為主題參展，規劃「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」等五大區，展場採情境互動體驗式設計，展出近50個智慧應用。

中興保全科技表示，這次現場展出中保科技與高雄市合作的11項智慧城市解決方案，像是結合AI影像分析，進行道路監控、車流統計、車牌辨識、人流分析等應用，進而改善交通號誌或指引替代道路，解決塞車問題、降低車禍發生率，還可解決車輛違停，像是當小客車違規停靠公車站時，系統會透過喇叭播音警告違規，也能監控空氣品質，當PM2.5濃度超標時，能啟動市內新風機，自動進行換氣、過濾等多重功能。

由於未來對於能源需求將不斷擴大，因此，中保科技集團2020年成立星生方案公司，推出綠屋頂解決方案，以切入綠能市場。台北市目前綠覆蓋率僅1.3%，遠低於專家建議的20%，對比綠化覆蓋率約50%的新加坡，台灣有很大的進步空間。

中保科技表示，都市屋頂綠化後，可創造出節能減碳等多重效益，像是建築隔熱、降低室內溫度3-5度、減緩熱島效應，以達到節能效果；將雨水回收，減少下水道負擔，達到蓄水功能；保護屋頂防水層，延長屋頂防水層的使用壽命。與其他業者相比，星生方案綠屋頂使用年限可長達50年，重量為傳統綠屋頂的1/2，使用植栽層隔熱，以頂樓綠化可降低空調用電量18%至30%。

此外，隨著台商回流有新廠房建置需求，及政府推動都更與危老效應，新建案需求增加。現行的工地現場，工人進出管理多以紙本統計，中保科技推出智慧工程管理平台，採用人臉辨識（辨識/測溫）也可避免代打卡，管理者能隨時掌握上工人數與每個工班到員狀況，也能掌握工地各項專案（如弱電、機電、消防等）進度、工作日誌等資訊，也能精準定位人員所在的樓層方位。

中保科技也推出智慧安全帽，透過AI影像辨識，能監控工人進入工區或工作期間是否未戴安全帽，不僅降低工安風險，也減輕管理者的負擔。

在智慧社區展區，中保科技則展示雲端警衛與中保無限＋雲客服系統。有鑒於人事成本不斷高漲，雲端警衛透過物聯網技術，可精簡人力，從成本上考量，大致上都能省下4到5萬元的保全人事費用；中保無限＋雲客服系統能解決民眾遇緊急狀況的危機處理，像是在社區發現陌生人尾隨、或受困電梯內等狀況，系統收到客戶端異常訊號，透過24小時服務的客服中心，能立即聯繫客戶，判斷現場狀況，並提供聯繫警察、派遣等協助。

根據衛福部資料，跌倒向來是65歲以上長者主要受傷與死因之一，因此跌倒偵測在居家、長照與醫療場域都有強烈需求。中保科技推出「跌倒偵測守護加值服務」，透過Wi-Fi感測器，能辨識跌倒產生的瞬間活動訊號，準確度達8成以上。

中保科推智慧工程管理平台。 圖／中保科提供
中保科推智慧工程管理平台。 圖／中保科提供
看好物業管理，中保好生活APP將於5月推出。 圖／中保科提供
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中保 智慧城市

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