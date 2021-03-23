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5G應用大爆發 統一5G ETN囊括PCB、封測關鍵大廠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

2月資訊通信產品外銷訂單金額113.9億美元創歷年同月新高，年增88.4%，更創34年以來最大漲幅；PCB、封測等關鍵產業產能吃緊，龍頭股如南電（8046）、京元電（2449）、日月光（3711）等股價今年皆創高，帶動包含這些股票的臺灣5G指數產品-統一特選臺灣5G報酬指數ETN（020019）同創新高。

5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，台灣電路板協會（TPCA）預估台商兩岸PCB產值今年有望再創新高，今年股價飆升逾5成的南電預估產能吃緊狀況會持續至2023年；同樣供不應求的還有封測廠，外資將龍頭日月光2021～2023年每股純益（EPS）預期調升6～14%，另外，高通宣布推出新一代5G手機晶片，封測訂單由日月光及京元電拿下，刺激兩者股價今年以來漲幅二~三成。

統一證券金融商品部表示，特選臺灣5G報酬指數廣泛涵蓋大5G應用，台灣電動車代表大廠之一台達電（2308）亦包含在內，因此很適合存股，投資3~5年的趨勢高速成長期；而除了題材爆發力之外，台灣5G報酬指數去年殖利率亦達4.26%，可謂兼具成長與價值。

統一證說，統一5G報酬指數ETN顯著優點之一，就是股息再投資零空窗期，不用浪費時間等待填權息行情；另外，投資人若已布局國泰台灣5G+ETF，可以考慮同步補足著重中上游高成長性的統一臺灣5G ETN，完整布局台灣5G產業鏈。

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