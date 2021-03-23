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安圖斯參展智慧城市展 推Altos aiWorks AI運算平台

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

2021智慧城市展，安圖斯科技偕同宏碁集團（2353）旗下子公司一同展出智慧城市解決方案。安圖斯科技致力於提供客戶高速運算、雲端運算及人工智慧平台解決方案，擔任高效能運算與AI環境部署的重要角色，此次於智慧城市展展出「Altos aiWorks 人工智慧運算平台」，以AI應用軟實力實踐智慧生活，推進智慧城市邁向更趨成熟的階段。

在智慧城市發展的浪潮中，企業的痛點往往是AI開發技術門檻高、專業人才的缺乏，以及成本考量。安圖斯科技「Altos aiWorks 人工智慧運算平台」，以「共享資源」、「簡化流程」、「快速開發」為發展核心，結合Altos BrainSphere™系列的運算產品與Altos Accelerator Resource Manager（以下簡稱AARM）智慧加速器運算資源管理系統，提供客戶高性能的整合方案。

企業需要仰賴大數據整合、深度學習，方能實踐智慧城市所須的AI應用，Altos aiWorks不只可以分析繁雜的影像及數據資料，快速建立、訓練及部署最佳化的機器模型，其中AARM還可以做到GPU資源最佳化與自動化調配運算工作，解決開發人員過往使用硬體資源、機器學習所面臨的高複雜度和高學習門檻。針對中小型企業、個人化需求的獨立開發者，Altos aiWorks也可靈活佈建，讓個人用戶仍可保有獨立開發且不受他人的環境影響，有助簡化繁雜的開發流程與管理。

本次共同展出的智慧城市解決方案，不論是宏碁智通的智慧停車、宏碁通信智慧水務解決方案，或是建碁物業雲管理平台，都能透過Altos aiWorks將數據資料進行多次學習與模擬，分配運算工作，輕鬆實現AI應用，讓企業能有效掌握客戶，提升銷售成長。

聚焦AI應用的高效能運算，安圖斯科技亦有提供高速運算的硬體資源，包含商用伺服器、工作站，以及支援虛擬作業的精簡型電腦。2021智慧城市展，安圖斯科技展出Altos BrainSphere™ P550 F4工作站，其可搭載高達4張NVIDIA® Quadro GPUs，用於處理密集的運算負載，並提供極高的擴充性與備援能力；另外還有首次亮相的性能怪獸機 Altos BrainSphere™ P10 F7 PC工作站，兼具可靠且穩定的系統，支援長時間24小時不斷電的運作，特別適合多媒體內容創造/設計者、AI應用程式開發者，以及滿足需要部署高性能、高可靠與可管理電腦需求的用戶。

智慧城市 宏碁 人工智慧

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