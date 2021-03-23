宏碁通信 推全方位智慧水城市解決方案

宏碁集團（2353）旗下宏碁通信、建碁、安圖斯科技及宏碁智通共同參與2021年智慧城市展，致力於商用物聯網，以智慧連接為基礎，盼打造具備韌性的智慧城市。宏碁通信長期在智慧水務領域不遺餘力，提供包括智慧水表、智慧水質監控、以及智慧水儲存等解決方案；除此之外，宏碁通信亦針對民生用水發表全新「超氧抑菌機」，並更新「智慧用水水質監測系統」，透過智能控制有效維持水資源品質，在疫情世代下滿足消費者對生活品質的期待，也同時滿足政府對節水的推廣。

水務問題是全球課題之一，在都市化的過程之中，建築物讓具備滯水性的土地變為無法吸水的鋼筋水泥，無法將雨水轉換成地下水儲存，也增加地下水道的負荷，淹水問題隨之而生。此外，人口的增加，民生用水大幅提升，而廣布的自來水管線，也潛藏漏水及水資源品質的問題。

宏碁通信公司總經理薄占平表示，宏碁通信一直在倡導於發展智慧城市過程中，應讓科技與永續併行，除了政府的政策，也應仰賴企業和民眾的參與，才能改善狀況打造台灣成為可以因應氣候變遷的韌性城市。除了能提升台灣環境水準外，更希望放眼全球，輸出解決方案到有需要的國家。

地球暖化所造成的氣候變遷，氣候變遷導致水旱災問題頻傳，水資源調節管理更顯重要；宏碁通信以智慧連接（Smart Connection）架構為基礎的智慧水城市解決方案，協助政府從降雨、儲水、滯水、水資源監測到兼顧水品質，全方位針對「智慧水務城市」提出數項解決方案，不僅做到環境永續經營，進而讓水資源的使用變得更有效率。

為避免強震和土壤液化，目前台灣建築物約有90%實施筏式建築工法，在建築的過程中先在地下建好在下筏基和地上建築物相連，部分筏基則可以用來儲存雨水做再生水利用。

宏碁通信「智慧降雨防汛儲水系統」，藉由物聯網掌握鄰近雨水下水道的狀況，當雨水下水道水位過高時，可以讓水立刻流入建築物筏基，做短暫滯洪，減少淹水機會。

另一方面，也可以適時讓筏基儲水，增加水資源利用。根據統計，台北市建築物筏基儲水空間就相當於1/30的翡翠水庫大小，若能在每次下雨時妥善運用，將能有效降低淹水或缺水問題。宏碁通信的「智慧降雨防汛儲水系統」現已被桃園市府採納，陸續在興建的社會住宅導入，成為桃園逐步實踐智慧水務的一環。