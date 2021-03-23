宏碁智通參加智慧城市展 多元支付產品擴展生活應用

2021智慧城市展於今 （23） 日於南港展覽館2館登場，今年以「智慧物聯網引領智慧城市再升級」為主題，共有251家廠商、近1000個攤位呈現對智慧城市之願景。宏碁集團（2353）旗下宏碁智通長期專注研發多卡整合技術與產品，目前已是全台最大、市佔率高達7成的公車智慧票證系統供應商。為因應IoT產業與智慧城市轉型的趨勢，宏碁智通提出智慧驗票與生活應用之整體解決方案，正式將產品應用由智慧交通邁入生活場域，迎來數據化、雲端化、平台化的智慧生活新氣象。

交通源自於「人本」，而支付乃是出自「人的需求」，滿足人在各個生活場域中的支付需求一直是宏碁智通的使命，高齡化社會、區域發展不均等問題時刻挑戰台灣社福機制的應變能力。

宏碁智通總經理游明豐表示，宏碁智通希望能夠利用身分識別以及多元支付等相關科技優勢，提供供給與需求媒合的平台，擴大移動力缺乏族群使用服務的便利性，並透過結合多元的社會福利政策，降低使用者的負擔，讓『走出去』不再是一個困擾。

行政院將行動支付普及率提升至90%作為政策目標，宏碁智通為響應政府政策，積極投入行動支付的建置及啟用，並將智慧多卡驗票機結合QR code掃碼功能，讓民眾使用手機掃碼即可支付車資，並在高雄、新北、金門等地實際執行。本次展出「展場智慧多卡驗票機」可適用於各個生活場域的智慧驗票解決方案，實現無代幣、無人工協助、亦搭配高效能的驗票及後端管理系統之智慧化交易服務，提供健身房閘門處、展場出入口等場域的支付需求。

宏碁智通在推動科技發展與服務創新之餘，也不忘善盡企業社會責任，電子票證因為具有身分判別的特性，可在高齡化社會以及脊髓損傷身障者的福利與照顧中，作為幫助地方政府判別使用者是否符合社福補助領取資格的重要角色。宏碁智通「多卡通讀卡機」除了具有9.5cm*14cm的精巧尺寸，更搭配高效能的社福扣點機制及後端管理系統，現已應用於敬老愛心車隊、嘉義市復康巴士等，實際為弱勢族群體現「行」的正義。

宏碁智通藉由科技應用於相關產業，預期將提升產業服務品質，帶動產業相關發展動能，成為台灣智慧城市發展中不可或缺的脈動。