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鴻海印度負責人：將大力增加當地產品的設計與製造

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）印度公司負責人兼董事總經理喬什 · 福爾格 （Josh Foulger）表示，印度希望到 2025 年將電子製造業的產值增加至 4000 億美元，這將促使該公司大力增加本地產品的設計和製造。

福爾格稱，這種增長在很大程度上，將受到出口和國內消費增加的推動。 在新冠肺炎疫情爆發之前，印度就批准了所謂的《國家電子政策》（National Policy of Electronics），旨在大力支援本地電子系統設計和製造產業的發展。

福爾格說：「我們將看到越來越多的本地設計，人們真正著眼於產品化的整合設計工作，會有大中型公司，也會有新創公司參與。 我們還將關注多層次供應鏈的發展，這將由政府和中大型企業推動。 他還稱，印度在人才和成本方面具有 優勢。

福爾格表示：「電子產業4000 億美元的增長，將來自出口和國內消費的增加，以及國內製造業的發展。 因此，我們認為積極解決這個問題非常重要。

在 「印度製造」倡議的推動下，印度在手機製造方面取得了良好的進展。 福爾格說，現在印度有很多領域還沒有得到足夠重視，比如計算機硬體，這些都是擁有巨大增長空間的領域。

印度工業部在2020年底時，已經批准鴻海六年投資250億盧比（約新台幣95億元）的開發計畫，並取得30.83英畝的土地，用來在印度泰米爾那都州（Tamil Nadu）首府清奈，興建1.95萬名員工居住的宿舍。同時，鴻海另一大客戶-蘋果公司也將透過鴻海當地的子公司，在印度組裝高階iPhone。

蘋果公司（Apple）之前也宣布，為了當地客戶，我們很驕傲將開始在印度生產iPhone 12，蘋果致力於在世界上生產最好的產品與服務，以使我們的客戶滿意。

印度媒體之前引述消息人士報導，蘋果有意把中國大陸境內的 7% 至 10% 產能遷移到印度，分散包括地緣政治在內的各種風險。iPhone 代工廠鴻海集團已配合蘋果要求，開始在印度南端 Tamil Nadu 廠內組裝 iPhone 12，現已進入試量產階段。

外電指出，2020年5月，蘋果開始擴大印度製造的規模，目標是將中國大陸製造大約五分之一的產能，轉移到印度生產。

印度 蘋果 鴻海

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