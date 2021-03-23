台灣大攻智慧城市 結合5G與AI技術

台灣大（3045）與台塑汽車貨運合作發展5G工商業用自駕車，去年底即於位處桃園的長庚文化養生村啟動試營運，讓長輩率先體驗尖端科技帶來的舒適與便利，由台灣大在養生村場域建立5G專網、提供雲端與智聯網平台服務 (OTA、CMP)，台灣大學開發的AI感知自駕系統，iAuto艾歐圖科技的自駕車系統整合數位化服務、以及諾基亞的C-V2X（cellular vehicle-to-everything）車聯網技術，共同打造5G自駕車產業生態鏈。

台灣大亦於去年底與高雄市政府簽署MOU，共同推動智慧城市發展，台灣大將以高雄都會區優越的5G覆蓋率為基礎，發展多元的5G解決方案，包括結合5G與AI技術，於高雄展演場域創造全台第一影音數位匯流之虛擬AR攝影棚，並將與宏佳騰聯手開發智慧車聯網應用，未來機車數位儀表板可針對即時路況提供預警，提升機車騎士的騎乘安全，服務港都廣大的機車使用族群。

近來台灣許多城市面臨缺水危機，台灣大哥大與合作夥伴弓銓共同建置的「智慧水表」更顯重要，不僅改善過去居家抄表的不便，同時可透過行動裝置或電腦查詢即時用水量，協助水資源管理，亦提供偵測系統，主動偵測漏水等用水異常狀況，可設定警訊即時通知，避免異常現象持續發生。台灣大哥大也於桃園市與高雄市佈建超過4.2萬盞「智慧路燈」，藉由物聯網如環境感測、行動網路、雲端運算與LED路燈整合，搭載人流車流偵測、WiFi-AP、數位看板、微氣象站等應用，達到即時開關、調光與路燈狀態回報等功能，實現節能減碳、永續生活的美好願景。