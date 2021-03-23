快訊

恐怖！下士遭滑輪砸臉變失智 陸軍司令部得賠1010萬元

F-5E失事／空軍斥資6億汰換彈射椅 因勇鷹恐難準時接替？

智慧城市展登場 樺漢品牌Vecow秀Smarter AIoT解決方案

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）品牌Vecow將在‪3月23日至26日‬參加2021年智慧城市論壇暨展覽(Smart City Summit & Expo)展出Smarter AIoT解決方案。智慧城市論壇暨展覽是亞洲最大的智慧城市專業展會，含括完整的智慧城市解決方案，如智慧醫療、智慧建築、智慧教育、智慧能源、智慧交通、智慧安防、智慧水務等。 

樺漢為專業工業電腦專業研發設計廠商，主要應用於智能工控、智能零售、智能博弈、智能家居與智能交通，產品不僅深入歐美各國及日本等成熟市場，於中國、南美重要新興市場亦取得亮眼成績。樺漢品牌Vecow長期發展 AI人工智慧所需之高運算能力、高效能機器視覺運算及人機介面產品，並已切入北美及歐洲地區國際大廠。

 樺漢品牌Vecow將於智慧城市展區介紹一系列自駕車、AMR自主移動機器人、機器人控制、深度學習等軟+硬體整合解決方案的研發成果。現場亦將展示與台灣清大賽車工廠合作電動賽車解決方案，極精巧嵌入式系統搭載MXM運算引擎，在高速賽車奔馳下仍能發揮高效運算與維持系統穩定性的超強固產品特色。

智慧城市 樺漢 機器人

延伸閱讀

蔡總統：跨部會協作發展智慧城市 資安就是國安

宜蘭首創智慧消防實境系統 榮獲智慧城市創新應用獎

竹市防救災模擬系統 獲頒智慧城市創新應用獎

中華電參加智慧城市展 大秀5G新應用

相關新聞

蔡總統：跨部會協作發展智慧城市 資安就是國安

總統蔡英文今天表示，會加速加量5G數位基礎建設，智慧城市發展要注重公部門跨部會協作以及資安課題，資安就是國安，重視資安可...

集邦：瑞薩失火廠區 保守估3個月恢復原供應水準

半導體廠瑞薩（Renesas）的那珂（NaKa）12吋晶圓廠，於3月19日因電鍍槽電流過大導致火災，研調機構集邦科技指出...

供不應求、價格續漲 南茂營運後市看好

封測大廠南茂（8150）去年第4季反應成本漲價，毛利率擺脫上季不如預期的窘境，大幅攀升，今年第1季營收及毛利率均維持高檔...

專家觀點：風向改變了 筆電雙A、面板雙虎今年績效勝晶圓雙雄

萬寶投顧蔡明彰強調，今年通膨來勢洶洶，上週超級央行週，新興市場大國巴西開第一槍，大力升息三碼，土耳其下猛藥升息八碼、俄羅斯也升息一碼...

神達與聯強轉投資美國新聚思 以72億美元併購Tech Data

神達（3706）投資控股與聯強集團轉投資的美國上市公司新聚思（SYNNEX Corporation）於當地時間3月22日...

大師智庫論壇4月21日登場 張忠謀談「珍惜台灣半導體優勢」

經濟日報將在4月21日舉辦「2021大師智庫論壇－新經濟 新機遇 新挑戰」，將邀請台積電創辦人張忠謀等多位重量級企業家參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。