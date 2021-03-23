智慧城市展登場 樺漢旗下超恩秀自駕車、AMR肌肉

工業電腦廠樺漢（6414）旗下品牌廠超恩（Vecow），今（23）日起參加2021年智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo）展出Smarter AIoT解決方案。

智慧城市論壇暨展覽是亞洲最大的智慧城市專業展會，含括完整的智慧城市解決方案，如智慧醫療、智慧建築、智慧教育、智慧能源、智慧交通、智慧安防、智慧水務等。

Vecow將於智慧城市展區介紹一系列自駕車、AMR自主移動機器人、機器人控制、深度學習等軟+硬體整合解決方案的研發成果。現場亦將展示與台灣清大賽車工廠合作電動賽車解決方案，極精巧嵌入式系統搭載MXM運算引擎，在高速賽車奔馳下仍能發揮高效運算與維持系統穩定性的超強固產品特色。

樺漢科技為專業工業電腦專業研發設計廠商，主要應用於智能工控、智能零售、智能博弈、智能家居與智能交通，產品不僅深入歐美各國及日本等成熟市場，於中國、南美重要新興市場亦取得亮眼成績。樺漢品牌Vecow長期發展 AI人工智慧所需之高運算能力、高效能機器視覺運算及人機介面產品，並已切入北美及歐洲地區國際大廠。

樺漢早盤股價漲幅有2.3%，股價來到249.5元波段新高。