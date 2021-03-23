蘋果AR HMD採菲涅爾透鏡 郭明錤點名揚明光為主供應商

天風國際證券分析師郭明錤今（23）日最新報告表示，預測蘋果將在明年中推出AR/MR頭戴裝置 (HMD)，且將採用菲涅爾透鏡作為超短焦鏡頭的設計方案，他點名揚明光（3504）與玉晶光（3406）是蘋果HMD菲涅爾透鏡生產商，預估揚明光因與蘋果合作及投入資源的時程較早，可能是主要供應商。

郭明錤指出，預測蘋果HMD的影像式穿透鏡頭將採菲涅爾透鏡 (Fresnel lens)，主要是可以提升可視角 (Field of view；FOV)，及降低HMD重量與厚度；同時蘋果為提高菲涅爾透鏡的光學效能，將採用混合型菲涅爾透鏡的設計。

郭明錤說，為提升可視角，降低重量與厚度，目前VR HMD普遍採用菲涅爾透鏡設計，但目前VR HMD重量普遍達300~400公克或以上，且外觀厚重，在產品設計仍有很大改善空間；他認為，蘋果的設計將能在可視角和HMD的重量與體積取得更好的平衡點。

郭明錤預估，今年與明年將陸續有150公克左右或略低的新款HMD進入商業化量產，預測蘋果HMD重量將在150公克以下，以維持產品設計優勢。

他強調，因單片混合型菲涅爾透鏡 (給單眼使用) 是由3片菲涅爾透鏡堆疊，因此每個蘋果 HMD將使用2片混合型菲涅爾透鏡，合計將有6片菲涅爾透鏡；蘋果 HMD菲涅爾透鏡材質為塑膠，因採用客製化材料與鍍膜，透光性不低於玻璃，意味ASP不低。

郭明錤表示，揚明光與玉晶光是蘋果 HMD菲涅爾透鏡生產商，由於揚明光與蘋果開始合作與投入資源的時程較早，預測可能是主要供應商。