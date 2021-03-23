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供不應求、價格續漲 南茂營運後市看好

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

封測大廠南茂（8150）去年第4季反應成本漲價毛利率擺脫上季不如預期的窘境，大幅攀升，今年第1季營收及毛利率均維持高檔，市場法人看好該公司今年全年年毛利率及獲利可望同步增長。

南茂今年第1季營運持續反應成本調漲價格，營收及毛利率第1季可望同步維持高檔，市場法人預估，今年首季單季每股稅後純益將有自1元起跳的實力，對於目前市況，由於半導體市場供應不足，造成終端市場短缺，市場需求強勁，產能局限推升價格上漲，策略性產能擴充，並與客戶簽訂產能保障合約。

此外，在記憶體市場方面，由於封裝價格調漲來反應材料成本上升及產能不足的窘境，DRAM客戶增加備貨，營運動能健佳；Flash 客戶維持強勁的需求動能。DDIC 方面，進行第2次的價格調漲，平均約 5~10%，其中主要是中/大尺寸面板(NB、平板、TV)應用，受惠客戶下單量的增加，而小尺寸面板(Smart Phone)持續受惠於 TDDI的強勁需求。

因此，後市整體來看，市場法人則認為，受惠目前先前封測已調漲價格，有利今年首季業績表現，同時，由於目前旗下產品線需求仍熱絡，有利後市該公司接單及下半年營運也有望持續加溫，南茂全年營運看好。

毛利率 南茂 漲價

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