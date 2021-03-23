快訊

只要15秒！全台首座人臉辨識機場 松機明起試辦3e智慧通關

評／萬劍彈vs.天雷500誰比較強？兩岸反跑道武器的對決

瑞薩12吋廠失火 車用MCU供應吃緊情況加劇

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

瑞薩（Renesas）那珂（NaKa）12吋晶圓廠於日本時間3月19日因電鍍槽電流過大導致火災，受災面積占該廠一樓面積約5%，該產線主要負責車用、工業與物聯網所需要的MCU與SoC產品，針對後續影響，TrendForce指出，儘管瑞薩官方說明將盡全力在一個月內時程復工，但由於該公司首要工作是以清潔無塵室與新機台移入為優先，為確保車用晶片在量產時不受影響，清潔無塵室將會耗費不少時間，保守估計需要約三個月才能回復既有的產能供應水準，車用MCU產品供貨吃緊的態勢更為嚴峻。

TrendForce分析，那珂廠12吋廠目前所能涵蓋的製程範圍大約落在90nm至40nm。以瑞薩現有的車用產品線來看，預估受到影響的產品線將會有車用PMIC、部份的V850車用MCU，以及第一代的R-Car處理器。儘管瑞薩與其它晶圓代工廠，特別是台積電，有三分之二的技術可以互相支援，但以各家產能皆極為吃緊下，要立即調度產能以彌補該事件造成的缺口恐將相當困難。

從全球主要的車用MCU業者來看，2020年瑞薩為全球第三大車用半導體廠，同時也是全球前五大車用MCU業者之一，該領域廠商尚有意法（ST）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、德州儀器（TI）與Microchip等。儘管意法的車用MCU的自製比重較高，但礙於目前車用半導體產品缺口極大，TrendForce認為，本次失火對於其他競爭對手無法產生加單效應。

晶圓廠 半導體

延伸閱讀

恆耀失火 不影響產銷

日本瑞薩車用半導體工廠火災 訂一個月內復工

日本成功爭取台積電設立研發中心 盼振興半導體產業

車用晶片荒恐加劇 瑞薩電子一產線因火災暫時停工

相關新聞

專家觀點：風向改變了 筆電雙A、面板雙虎今年績效勝晶圓雙雄

萬寶投顧蔡明彰強調，今年通膨來勢洶洶，上週超級央行週，新興市場大國巴西開第一槍，大力升息三碼，土耳其下猛藥升息八碼、俄羅斯也升息一碼...

聯發科5G衝鋒 最貴晶片來了

市場傳出，聯發科年底將推出的新款高階5G手機晶片，報價將超過100美元，是該公司歷來售價最高的手機晶片，而且未演先轟動，...

集邦：瑞薩失火廠區 保守估3個月恢復原供應水準

半導體廠瑞薩（Renesas）的那珂（NaKa）12吋晶圓廠，於3月19日因電鍍槽電流過大導致火災，研調機構集邦科技指出...

供不應求、價格續漲 南茂營運後市看好

封測大廠南茂（8150）去年第4季反應成本漲價，毛利率擺脫上季不如預期的窘境，大幅攀升，今年第1季營收及毛利率均維持高檔...

神達與聯強轉投資美國新聚思 以72億美元併購Tech Data

神達（3706）投資控股與聯強集團轉投資的美國上市公司新聚思（SYNNEX Corporation）於當地時間3月22日...

大師智庫論壇4月21日登場 張忠謀談「珍惜台灣半導體優勢」

經濟日報將在4月21日舉辦「2021大師智庫論壇－新經濟 新機遇 新挑戰」，將邀請台積電創辦人張忠謀等多位重量級企業家參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。