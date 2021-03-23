神達與聯強轉投資美國新聚思 以72億美元併購Tech Data

神達（3706）投資控股與聯強集團轉投資的美國上市公司新聚思（SYNNEX Corporation）於當地時間3月22日與Tech Data共同宣布達成最終協議，新聚思將發行4,400萬股票及承受債務以72億美元併購Tech Data，合併後的年營收預估約為570億美元，擁有超過22,000名員工，將為客戶和供應商提供產品、服務和地理上更廣泛的服務。

執行長Dennis Polk表示：「我們很高興與Tech Data這樣的世界級產業領導者合作，並相信這種結合將使我們所有的股東受益，這項交易可以加速營收和淨利的增長，擴大全球業務板塊，推動重大運營改善，同時持續創造股東價值。我們期待與Tech Data團隊合作，並期望我們的合併為團隊創造機會以為合作夥伴提供最高水平的服務。」

引人注目的戰略利益，創造具有廣泛能力和深度的多元化全球解決方案提供者。合併後，業務版圖將遍及美洲、歐洲和亞太地區之100多個國家和地區，能提供超過200,000種多元化產品組合及解決方案。此規模經濟將為合併後公司的150,000個客戶和超過1,500家供應商，提供更高價值和採購效率，並使其能夠加速技術應用並吸引全球最具創新性的OEM。

該交易結合了兩公司的核心成長業務，在包括雲、數據中心、安全性、物聯網（IoT）、5G和智能先進科技等一些最大，增長最快的產品領域中建立差異化的端到端解決方案和最佳的產品。這兩家公司的高度互補的產品線卡和全球分銷平台可提供多元化的收入來源和交叉銷售機會，包括為客戶提供全面的即服務（XaaS）能力。

根據合併協議，Tech Data 股東阿波羅將獲得總計4,400萬股SYNNEX 普通股及27億美元之債務代償。交易完成後，SYNNEX原股東將擁有合併後約55％的股份，阿波羅擁有約45％的股份。交易預計將在2021年下半年完成。