快訊

F-5E駕駛潘穎諄尚未尋獲 天色漸暗將展開沿岸搜索

慟！飛官羅尚樺不幸殉職！潘穎諄家屬盼老天給一個奇蹟

邑錡去年每股純益1.05元 擬配發1.2元股利

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

縮時攝影機大廠邑錡（7402）22日召開董事會，通過去年財報，全年合併營收4.11億元、稅後淨利2,437萬元，年增3%，毛利率、營業利益率分別為34%、7%，每股稅後純益 （EPS） 1.05元。

邑錡表示，2020全年雖受新冠疫情劇烈影響，但在優化OBM自有品牌銷售策略奏效下，加上嚴格控制營業費用及提升毛利率，帶動去年獲利優於前一年度。

邑錡董事會同時決議通過2020年股利政策，擬配發現金股利0.7元及股票股利0.5元，合計1.2元股利，配發率達114%。

展望2021年，邑錡表示，將加速自有晶片的量產整合，除了可提升 Brinno 自有品牌OBM縮時相機的效能優化，並能同時降低產品開發成本，同時，亦能導入創新ODM新產品開發，以期創造更高毛利與提升客戶關係黏著度。

邑錡 股利

延伸閱讀

經昌…車電應用大進化 感測系統前進智慧城

IC亂象吹到小股 誰最低估？

西勝董座黃宗偉 鴨子划水拚轉型

電子紙出貨爆發 元太將躍顯示器三冠王

相關新聞

櫃買中心公告 亞洲藏壽司23日起得為融資融券交易

櫃買中心公告，上櫃股票亞洲藏壽司（2754）自3月23日起得為融資融券交易。

AES-KY掛牌首日大漲183% 股價超車母公司新普

備受矚目的新普子公司AES-KY今天以每股168元掛牌上市，大漲183%，最高來到477元，股價超車母公司新普，登上電池...

富邦證券輔導 連訊通信今興櫃掛牌

由富邦證券輔導的連訊通信（6820）今（22）日興櫃掛牌。富邦證券資深副總吳春敏表示，連訊公司於2017年12月自連展投...

最強掛牌新兵！AES-KY一掛牌就成電池模組股王

備受矚目的新普轉投資公司AES-KY（6781）今（22）日以每股168元掛牌上市，由於2020年繳出每股盈餘14.17...

上櫃外資持股比微跌 持有前十名 半導體占七檔

截至今年3月19日，外資持有上櫃股票的市值占全市場市值的比例為21.19%，且今年來略微下降，今年來外資僅小幅賣超上櫃股...

沛波 接單能見度高

國內每年鋼筋加工供給缺口高達200萬公噸，隨著鋼價持續走高及公共工程釋出，主力鋼筋加工配送廠沛波（6248）基本面看旺，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。