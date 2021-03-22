邑錡去年每股純益1.05元 擬配發1.2元股利
縮時攝影機大廠邑錡（7402）22日召開董事會，通過去年財報，全年合併營收4.11億元、稅後淨利2,437萬元，年增3%，毛利率、營業利益率分別為34%、7%，每股稅後純益 （EPS） 1.05元。
邑錡表示，2020全年雖受新冠疫情劇烈影響，但在優化OBM自有品牌銷售策略奏效下，加上嚴格控制營業費用及提升毛利率，帶動去年獲利優於前一年度。
邑錡董事會同時決議通過2020年股利政策，擬配發現金股利0.7元及股票股利0.5元，合計1.2元股利，配發率達114%。
展望2021年，邑錡表示，將加速自有晶片的量產整合，除了可提升 Brinno 自有品牌OBM縮時相機的效能優化，並能同時降低產品開發成本，同時，亦能導入創新ODM新產品開發，以期創造更高毛利與提升客戶關係黏著度。
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