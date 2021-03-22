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智晶推多款觸控面板 搶搭家電商機

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
智晶推出多款觸控OLED面板搶進家電應用浪潮。圖／業者提供
智晶推出多款觸控OLED面板搶進家電應用浪潮。圖／業者提供

中小尺寸面板需求旺，PMOLED廠智晶光電（5245）宣布，推出多款觸控OLED面板搭上家電應用浪潮，並已與多家家電大廠合作，將進入放量出貨期。

智慧家電應用帶來新的商業機會，近年來消費者對於智慧家電需求趨向有更高質量、靈活性、個性化及多功能設計，家電嵌入顯示器也成為設計趨勢，能加入電量顯示、個人化情境顯示、無線控制、智慧節能管理等，並搭配旋鈕或觸控設計賦予產品有新型態的樣貌。

智晶提供中小型尺寸1吋到5.5吋觸控面板方案，其中圖案型OLED顯示器結合觸控技術，是終端產品設計中最受歡迎的技術之一，開發者可容易客製圖標和分段，不須複雜的程式設計，加速產品開發時間。

OLED具有自發光、高亮度、視角廣與對比度高特性，結合特殊蓋板可達到鏡面效果或一體黑設計趨勢，大幅提升家電設計美感，而基板特性輕薄結合觸控技術，置入機構佔產品體積更小，適合嵌入在各種家電產品（烤箱、榨果汁機、冰箱）、可攜式產品（電動牙刷、刮鬍刀）、健康醫療產品（血氧儀、溫度計）、電腦周邊、無線網通應用（機上盒）等產品設計。

智晶今年推出穿透式OLED觸控面板，獲頒第29屆台灣精品獎台灣精品獎，締造連續五年獲獎的佳績，穿透式顯示器最大的特色，是可讓使用者清晰的看見目標物品，同時提供目標物品相關內容於螢幕上，加上觸控功能使得使用者體驗更加直覺，能應用在智慧裝置、穿戴應用、屏下指紋辨識。

智晶光電深耕OLED研發製造與設計超過15年，全球均有代理商，提供客戶服務及快速切入市場，並積極在全球市場拓銷，明（23）日起至3月25日，參與中國家電及消費電子博覽會（AWE），在上海虹橋國家會展中心1.2館1J23 展位，展示全新多元OLED面板組合及技術應用，以提供終端廠商更多樣化的觸控顯示器解決方案。

觸控面板 智慧家電

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