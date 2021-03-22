智慧城市展登場 童子賢帶團組台灣5G智慧杆聯盟

由25家廠商共同發起推動台灣5G智慧杆的「產業技術規範」的「5G智慧杆標準推動聯盟」，此項規範可將台灣5G智慧城市解決方案推進至全球市場，該聯盟首屆會長為台北市電腦公會榮譽理事長、和碩科技（4938）董事長童子賢，並將於智慧城市展展覽期間3月24日下午舉行成立大會。

因受到新冠肺炎疫情的影響，國內外國際型展覽絕大多數都宣布停止辦理，或者改為線上舉辦，台灣因防疫政策得宜，實體活動與民眾生活不受疫情影響，智慧城市展不僅是國內第一檔以虛實整合（hybrid）方式舉辦的展會，這也是自去年以來，全球第一檔實體結合線上的智慧城市國際展會。實體展從3月23日至26日共展出四天，共計有251家廠商及政府部門，使用近1000個攤位。

台灣自去年下半年宣布5G商業運轉，5G通訊應用的爆發點也將會是在智慧城市領域，因而各家電信商究竟推出何種5G智慧城市應用也特別受到各界矚目，中華電信（2412）、遠傳電信（4904）分別與台灣智慧城市產業聯盟合作設立「5G應用主題館」，Nokia、伸波等都將展示5G最新的應用。

另外由25家廠商共同發起推動台灣5G智慧杆的「產業技術規範」的「5G智慧杆標準推動聯盟」，此項規範可將台灣5G智慧城市解決方案推進至全球市場，該聯盟首屆會長為台北市電腦公會榮譽理事長童子賢，並將於展覽期間3月24日下午舉行成立大會。

此外，光陽工業集團將於展覽期間發表四款電動機車、及充電及換電設施的整體解決方案，同時宣布於明年底前在全台設置4000個換電站，燃油機車領導廠商大動作的在智慧城市展宣布全面推進電動機車市場，此舉宣告電動機車時代已經來臨；而燃油機車領導廠商光陽公司與台灣電動機車領導品牌Gogoro未來幾年內市場的白熱化競爭也會是市場所觀察的重點。光陽也將與中華電信舉辦5G & E-mobility論壇，雙方將宣示攜手合作進入東協市場。