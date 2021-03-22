工研「淨零永續策略辦公室」今揭牌 邁向2050淨零碳排

隨著美、歐、加、日、韓等上百個國家表態支持氣候政策及允諾大幅降低二氧化碳排放量，淨零碳排已成為全球最關注的重要行動。工研院今（22）日領先宣布全院將在2050年達到二氧化碳淨零排放的目標，更成立「淨零永續策略辦公室」作為推動零碳排平台，運用跨領域整合產業的創新研究和科技研發，規劃出臺灣2050淨零碳排策略藍圖，協助臺灣產業朝向淨零永續發展，提升全球競爭力，掌握全球零碳排放的新商機。

工研院院長劉文雄表示，各國政府及企業已有一系列二氧化碳零排放作法，如128個國家已宣示加入2050年淨零碳排目標，蘋果、微軟等宣布建立碳中和或負排碳的供應鏈與產品。臺灣以出口為導向，這些趨勢將對產業產生二個重大影響：一是碳關稅將對臺灣的出口（間接出口）產業，甚至整體經濟造成衝擊，二是國際大廠減排要求將主導臺灣在國際供應鏈的競爭力。面對未來可能的碳關稅貿易障礙，及國際大廠的嚴格綠色供應鏈要求，工研院成立淨零永續策略辦公室，作為協助臺灣推動二氧化碳零排放起點，連結產、官、學、研各界相關領域專家，推動跨域整合型淨零碳排產業創新研究，規劃出臺灣2050淨零排放策略，發展創新低碳科技協助臺灣產業轉型升級、零碳結構與生態鏈，並強化國際連結，掌握再生能源、循環經濟、綠色運輸、環境保護等新興產業機會，搶占國際市場先機，創造新的經濟成長動能。

工研院副院長彭裕民指出，將整合院內跨領域團隊，成立淨零永續策略辦公室，並帶頭宣布在2050年達到淨零碳排放的目標，將創新科技應用在院區內，展現減碳的決心，以四大主軸著手進行，首先，電力供應零碳排：將積極佈建再生能源發電，建立次世代再生能源發電，再配合虛擬電廠調度，以整合院內外多樣化的零碳電力資源，提供院區整體電力需求；第二，低碳/零碳製造生產：實驗室廠房製程中無二氧化碳排放，循環利用製程氣體及物料，低碳排的尾氣及污水處理；第三，消費及使用端行為改變：深度建築節能及公務車、鍋爐全面電氣化，達到院區零化石燃料，並推動共享平台以提高資源利用率；第四，二氧化碳捕捉與再利用：導入先進負碳排技術，直接空氣碳捕捉及將二氧化碳製成綠色碳氫化合物，以求工研院整體2050年達到二氧化碳淨零排放的目標。

全世界要在2050年達到淨零碳排是非常挑戰性的目標，彭裕民表示，臺灣要邁向零碳排的願景，更需要各界共同攜手參與。工研院提出三個建議作法，首先，從科技研發預先規劃或產業發展預測來看，2050年距離現今尚有30年，中間產生的變數及影響很多，不確定性大，因此，工研院將採用科學化方法與工具，推演出臺灣2050淨零排放可能路徑供各界參考，第二，能源燃料燃燒佔臺灣溫室氣體排放量9成以上，因此，使用低碳或無二氧化碳排放的電力發電是臺灣達成2050淨零排放重要基石，工研院將啟動2050年淨零碳排的能源供需情境評析，協助政府從低碳、無碳著手，大幅提高能源效率與擴大再生能源，並建立電力承載順序(Loading Order)，達成零碳電力目標；第三，工研院持續以科技研發及產業合作加速循環經濟的推動，逐步替換現有的生產消費模式，建立創新的商業模式，引領產業綠色轉型。

工研院也展出18項低碳循環技術的階段性成果，分別從供給、使用、製造及環境四個面向切入，能資源供給面，具有光電轉換效率高、投報率高、短期回收三大優勢的穿隧氧化鈍化接觸太陽電池（ TOPCon Solar Cell）已試量產成功，電池轉換效率達23.5％，模組功率達360W，成果領先全球，並已於沙崙綠能科技示範場域進行驗證；此外，整合多元資源，建立虛擬電廠（VPP）試範系統，將以工研院新竹中興院區為調度中心，連結臺南六甲、沙崙綠能科技示範場域與其他分散式資源，提供電網運轉調節能力，帶動國內低碳能源產業新契機。需求使用面，運用創新技術將食品業生產的副產品循環再利用，如豆渣變成高價值的豆腐砂，協助桃園豆腐公會廠家開發豆渣應用技術與整合規劃服務，或是將檸檬皮渣開發成牛隻的青貯飼料，提高產品的附加價值與產值。此外，也要積極佈建節能技術及改變使用者行為，透過共享平台將資源達到最大化應用，發揮節能減碳及共享經濟的效益。

在產業製造面，工研院研發的高效能易拆解太陽光電模組，從製造源頭端導入循環永續概念，運用熱塑性材料提供熱拆解過程中晶片的應力保護，提高原熱固材料良好的機械特性，新一代太陽能光電模組在壽命終了後，材料可分離回收，成為具有價值的高品質再生原料；加成法微細電子線路綠色製造技術，可製作電路線寬僅3µm，同時降低能源使用量達80％以上，讓電路生產達到「線路細微化」與「製造綠色化」的新境界；永續碳管理技術是一種產品的碳足跡評估應用系統，並結合產業資料庫及碳足跡盤查、計算與分析，有利於產業鏈了解產品或服務整個生命週期的碳排放量。在環境面上，二氧化碳捕獲技術，以高效能吸收劑捕獲二氧化碳，並可整合工廠餘熱和太陽能，有效將二氧化碳分離與純化，協助產業減少碳排放。高效率水處理循環技術整合物化、生物、脫鹽等處理技術，進行民生及工業廢水處理，已為全臺超萬上百家業者服務，提供高品質再生水資源。