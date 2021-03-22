群創引領非顯示領域新契機 首發亮相智慧液晶窗

群創光電（3481）將於3月23日至26日在台北南港展覽館參展2021年「智慧城市論壇暨展覽」（Smart City Summit & Expo）」，會中將首次亮相最新智慧液晶窗戶（Smart LC Window）技術展品，涵蓋智慧調光窗戶與智慧投影窗戶等應用領域，更以「 Make Your Life Smarter with Innolux Smart Windows」為展覽主軸，拓展智慧建築新商機。群創將持續推動雙軌轉型，以創新研發動能，積極布局非顯示器領域新契機。

獨家創新研發實力 掀智慧窗戶新浪潮

隨著物聯網、人工智慧浪潮崛起，AI與IoT的關鍵整合將推動智慧城市再升級；據研調Applied Market Research預估，2022年智慧型窗戶的市場價值將成長至 68.6 億美元，其市場商機被受矚目。群創瞄準此商機，透過獨家液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力，特於展中推出智慧調光窗戶應用，其優異特性包含秒極響應（<1秒）、高通透（穿透率介於0.5%~70%）、節能降耗（視場域環境效益將可達顯著降耗）、自然採光、無色偏、無尺寸限制，並搭配智慧感測器與物聯網應用，可隨時轉換空間樣態，同步達到隔絕光線與採光效果。此技術展品亦可運用於多種產品組合包括大型落地窗、百葉窗、車窗等，未來更可依客戶需求接單生產，提供全客製化服務，開拓高端商業建築、機場、智能家居、智慧眼鏡等商用領域。

跨界創新應用 加速布局新商機

此外，另一款智慧投影窗戶應用，群創透過獨家調光薄膜技術，可迅速切換智慧窗戶透明與霧態視野，達到兼具投影及保護隱私功能，此產品種類可運用於辦公投影機、辦公隔板玻璃窗等，未來更可進軍大型顯示器領域，搶攻大樓廣告投影牆、高端商辦大樓、百貨櫥窗等市場商機。

群創光電總經理楊柱祥表示：「群創著眼環境趨勢與產業需求，從面板本業加值再造，將產品朝高附加價值方向發展，積極投入非顯示器領域，透過智慧液晶窗戶，開拓更多新應用領域。因應全球暖化，低碳、節能、環保已成為現今建築發展必要趨勢之一；智慧液晶窗戶具隔熱、節能、採光通透等特性，將可落實節能永續價值，朝向聯合國永續城市發展目標前進。」