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東元、中華電、台灣微軟策略合作 推動工業4.0

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

綠能大廠東元（1504）、台灣最大電信營運商中華電信（2412）、與全球公有雲領導品牌微軟，今（22 ）日簽署三方策略合作備忘錄（MOU），因應產業創新5G AIoT應用趨勢，整合三方於智慧機電、資通訊、雲端服務優勢，三家大廠將攜手尋求解決方案和擴大商機涵蓋，加速推動工業4.0發展為目標。 

三方策略結盟共組專業團隊後，會以平等互惠的原則展開合作，初期將共同開發及優化智能科技產品，包括智慧機電、自動化產品、智慧能源、智慧家電及智慧城市之解決方案，帶動企業數位轉型及企業全面資安升級，尋求三贏的目標與契機。 

全方位無縫整合 三強協助企業競爭力再升級結合中華電信網路服務與微軟Azure 雲服務，東元將升級全球生產據點基礎建設，布建5G未來工廠，加速智慧化、自動化、和數位化，更可進一步利用數據分析與預測工具，強化企業競爭力。 

此外，三大廠也將共同開發工業4.0解決方案，建置於微軟Azure雲平台上，透過微軟全球夥伴生態系，共銷至全球市場，此戰略合作項目更象徵東元啟動「Manufacturing as a Service製造即服務」營運模式。其中主要開發項目包含機電產品預防保養、工廠自動化升級智能化、AR遠端協作、大數據平台等解決方案。透過策略聯盟啟動，三方未來將結合爭取國內外發展智慧能源、智慧家電、智慧雲服務中心等解決方案之商機，並銷往微軟全球生態系。

東元董事長邱純枝表示，製造業數位轉型是東元近年來努力的方向，已逐漸在東元全球生產基地和營運面顯露成效，東元預計更進一步將啟動規劃數位基礎建設虛擬化、混合雲架構及資安防護等大型專案，藉由中華電信的全球網路運營能力，和微軟跨國IDC及雲端前瞻技術，協助東元集團建立高效安全的跨國聯網，提升東元全球逾百家關係企業彈性敏捷的數位運籌力。 

邱純枝認為，策略合作案將可加速東元數位轉型，藉由東元實現5G未來工廠的經驗，可望擴大商機，對產業注入新動能。 

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信擁有全國最大的行動通信頻譜、涵蓋及網路資源，遍佈全台的服務據點，也有非常堅強的技術研發團隊，可以提供企業客戶數位轉型服務及各種解決方案，包含新一代SD-WAN網路、雲端／IDC、大數據分析、5G+AIoT、區塊鏈、資安及綠能等等，並持續拓展多元智慧製造的企業夥伴合作結盟，以5G領先技術與能量引領台灣產業快速升級，協助更多企業客戶轉型。 

台灣微軟總經理孫基康指出，2021是台灣產業超車前進的一年，去年我們啟動了Reimagine Taiwan計畫，承諾要偕同台灣資通訊夥伴共同為台灣產業轉型，並打造台灣成為亞洲數位轉型中樞。東元為台灣機電領導品牌，產線與市場遍布全球，在動盪的2020依舊交出亮眼成績，而此次啟動三方策略聯盟，將助東元從營運骨幹到商模創新全面翻轉，並強勢迎向全球市場，做為全球新製造新典範。 

三方表示，本次合作將各自發揮所長，全面結合軟、硬體及通訊整合技術，並注入全球資源，強化企業競爭力，共創嶄新商機。

東元 中華電信 微軟

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