2021智慧城市展 中興保全秀智慧城市解方

2021智慧城市展即將於23日至26日，於南港展覽館2館展出。中興保全科技（9917）集團以「中保科技、智慧領航」為主題參展，規劃「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」等五大區，展出近50個智慧應用。

氣候極端異常讓全球天災頻傳，更對城市帶來新的衝擊。中興保全科技以「永續、綠能」為目標，以「中保科技智慧領航」為主題，參加2021智慧城市展，展覽區規畫五大場域「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」、實景呈現近50個智慧應用，展示中興保全科技集團整合與創新智慧服務如何走進民眾生活的食醫住行服務。

這次展覽將展示公司如何透過智慧科技與整合能力，為社會大眾建構一個節能、永續共存的智慧城市。

中興保全科技集團109合併營收為137億元，合併稅後淨利達24.4億元（年增11.9%），每股盈餘 5.42元，創股票上市以來新高，董事會亦通過股利分派案，每股配發現金股利5元。

中興保全科技打造全台灣最完整的智慧城市解決方案，將常見的城市問題，如塞車、違法停車、停車計時收費、空氣品質、學童安全守護等，透過整合物聯網設備與智慧科技，更有效率地解決上述問題。隨著台商回流有新廠房建置需求，及政府推動都更與危老效應，新建案需求增加。在營造工程部分，中保科技不僅助營造業者做到安全層層把關，更能提升管理效率，推出智慧工程管理平台，讓管理者能隨時掌握工地與工程進度狀況。

未來對於能源需求將不斷擴大，也會面對眾多棘手的環境問題，因此，中興保全科技集團2020年成立星生方案公司，推出綠屋頂解決方案，以切入綠能市場，並期盼能對台灣環境永續(sustainability)盡份心力。這次展場帶大家直擊綠屋頂如何改善環境問題。

從IoT到AIoT，科技發展讓民眾的生活更加安全便利，也充滿無限想像。展覽期間中保科技與非凡電視共同舉辦「智慧城市關鍵論壇」，邀請相關領域專家學者，連續三天在中保科技攤位探討最新智慧城市發展趨勢，從資通訊、智慧防災、智慧建築、健康照護等面向探索智慧城市最新解方。