動力：車用散熱風扇將打入中國車廠

顯示卡散熱風扇龍頭廠商動力科技（6591）表示，車用散熱風扇將可望打入中國一線車廠供應鏈，今年PC相關及利基型風扇兩大產品線發展動能可期。

動力表示，NVIDIA及AMD新世代繪圖晶片於2020年下半年正式推出，其中NVIDIA於9月份開始推出RTX 3090/3080/3070/3060Ti等新款高階繪圖晶片，比2019年推出的GeForce RTX 20系列增加50％以上的效能，價格則與前一代產品相當；而AMD陣營亦於2020年11月中旬起陸續發表採用RDNA 2架構及Navi 21核心的新一代6800/6800XT/6900XT系列晶片，支援硬體加速光線追蹤功能，並搭配三風扇高效散熱系統，對於電競玩家、高階運算及多媒體創作者來說是相當具吸引力的升級配備，帶動公司2020年顯示卡相關散熱風扇出貨量，較2019年同期增加約四成。

動力表示，今年NVIDIA及AMD將推出新世代中階及入門款繪圖晶片，從以往中低階顯示卡佔整體出貨量超過6成來看，今年公司顯示卡用散熱風扇出貨量可望迎來成長高峰，公司去年開始與下游客戶共同開發HPC等級的顯示卡、CPU Cooler及電源管理相關的散熱風扇組，將進一步提升PC用散熱風扇出貨量，加上近期加密貨幣需求隨交易流通及應用場景日趨廣泛而大幅增加，NVIDIA今年可望推出首款礦機專用晶片，推升整體挖礦機台相關散熱風扇需求，公司今年PC相關散熱產品出貨量可望隨高階PC升級潮持續成長。

動力進一步表示，利基型風扇產品方面，公司2020年在車載、工控及網通等特殊應用風扇出貨量較前一年度增加約五成。今年公司在利基型風扇產品方面，將強化5G伺服器、智慧家電及車用等相關散熱產品市場布局，在5G伺服器散熱風扇方面，公司目前正與下游客戶進行產品驗證，預估下半年放量出貨；智慧家電方面今年將推出自主研發的隨身型抗菌風扇及移動式空氣清淨機風扇等防疫商品；車用散熱風扇將可望打入中國一線車廠供應鏈，公司PC相關及利基型風扇兩大產品線發展動能可期。