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東元集團大陣仗召集五家關係企業 爭取智慧城市展

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東元（1504）集團今年大陣仗召集東元電機、東元家電、東捷資訊（6697）、宅配通、安華機電等關係企業，23日共同爭取2021智慧城市展的龐大商機。圖為東元越南自動馬達產線。圖／聯合報系資料照片
東元（1504）集團今年大陣仗召集東元電機、東元家電、東捷資訊（6697）、宅配通、安華機電等關係企業，23日共同爭取2021智慧城市展的龐大商機。圖為東元越南自動馬達產線。圖／聯合報系資料照片

東元（1504）集團今年大陣仗召集東元電機、東元家電、東捷資訊（6697）、宅配通、安華機電等關係企業，23日共同爭取2021智慧城市展的龐大商機。

東元表示，今年的參展主題「Smart TECO, Smart Life」分成四大區：智慧運輸、智慧物流、智慧防疫服務、智能建築。以AI和物聯網技術，優化智慧城市中的各項應用，也讓生活更安全便利。

在智慧防疫服務方面，東元自主研發的智慧移動平台，因應疫情需求，開發出「智慧UVC消毒防疫機器人」。另外，由關企東捷資訊(ITTS代理的科技防疫門禁管理系統，可結合測量體溫、出勤打卡，節省廠辦的人力、更減少接觸。

而在智慧建築方面，東元家電也開發新產品，結合UV燈和空調，進行抑菌功能。安華機電的系統解決方案，則可因應電動車逐漸成長及充電需求，針對老舊社區推出客製化的電力管理解決方案。

智慧運輸和智慧物流方面，AI影像監測系統，可以避免並減少駕駛違規行為；而智慧揀貨系統，藉由大數據與AIoT技術，使業者在倉儲管理可以實時掌握最新資訊。

主辦單位台北市電腦公會表示，「智慧城市論壇暨展覽（簡稱智慧城市展/SCSE）」，堪稱是亞洲規模最大的物聯網解決方案產業展會，看好智慧城市快速發展，台灣成為解決方案供應重鎮。

以實體結合線上虛實整合方式舉辦，3月23日至26日在南港展覽館開展，線上持續至年底；主題為「智慧物聯網引領智慧城市再升級」

全球超過數百個城市投入智慧城市建置，根據Frost & Sullivan調查，預計到2025年智慧城市將創造巨大商機，市場規模達2.1兆美元，發展以亞太地區為主，包括智慧交通、智慧政府、智慧醫療、智慧消防、智慧水利、智慧停車、智慧路燈、智慧監控到智慧建築。

智慧城市 東元電機

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