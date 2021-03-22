網通晶片 爆最大缺貨潮

網通業爆發史上最大晶片缺貨潮。國內網通廠透露，全球網通晶片龍頭博通通知客戶，旗下網通主晶片交期拉長至50周，部分晶片更長達一年以上。網通廠直言「缺料看不到盡頭」，大量訂單轉移至聯發科、瑞昱、立積等台廠，下游瘋狂掃貨，聯發科、瑞昱交期也上看30周。

業者指出，網通晶片包含5G行動網路、無線網路WiFi 6、寬頻、交換器等應用，過往網通業晶片需求相對穩定，但疫情爆發後，全球加快5G建設，加上民眾居家上班、遠距教學，以及線上娛樂等上網需求大增，對網速要求也更高，提前布建高速網路硬體，掀起網通業「換機潮」。

業者說，「原本預期未來三、五年才會達成的網通換機量，最近瞬間爆發」，加上晶圓代工產能不足，網通晶片也開始大缺貨，成為繼電腦、手機之後，另一個鬧晶片缺貨的領域。

台灣最大網通品牌廠友訊董事長李中旺指出，近期網通晶片缺料非常嚴重，部分晶片交期甚至長達52周，業者得積極應變解決缺料問題。

網通業者觀察，現在關鍵元件「什麼都缺」，主晶片尤甚，博通交期長達50周，聯發科、瑞昱也要二、三十周以上，「現在缺料看不到盡頭，可說是史上最大缺貨潮」。

台灣網通主晶片供應商以聯發科、瑞昱為代表，成為此波缺貨最大受惠廠。聯發科近期手機晶片在主要對手高通出貨因三星德州廠停工而受阻下，大量非蘋訂單湧進，如今網通晶片拉貨動能也同步強勁。

聯發科不評論交貨情況及價格，強調在產能吃緊的情況下，會與晶圓代工廠緊密合作，希望業績穩健成長。

瑞昱是台灣最大網通晶片廠，產品線涵蓋乙太網路、交換器、WiFi、藍牙、音效解碼、電視等領域。面對全球網通晶片大缺貨，瑞昱表示，在產能有限的情況下，會按照需求的輕重緩急，持續優化產出，進行產銷協調。

網通晶片業者私下透露，目前產能的確無法滿足客戶全部需求，不同晶片的交期依照客戶、製程等不同而有所差異，平均而言確實有所拉長。

業者提到，現在可以交的貨，都是三、四個月前就向晶圓代工廠下的單，而客戶來要貨的數量，並無法全額供應，所以只能每個月先交一部分，其他的則再延到下個月或更久之後交貨，也就是交貨不夠，必須慢慢排隊的情況。

通路業者則說，現在缺貨問題無解，IC業者面對一筆訂單，基本上就是分段、分次交貨，讓大家都有一點貨，「吃不飽也餓不死」。